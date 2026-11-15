Melnjak nakon emotivne večeri u Hamburgu: "Kao da Vušković nije izbivao četiri godine!" Jednom rečenicom opisao je i stadion

Nogometaši Hajduka i HSV-a odigrali su 1:1 u prijateljskoj utakmici na hamburškom Volksparkstadionu, no rezultat je ovoga puta bio u drugom planu. Susret je obilježio veliki povratak Marija Vuškovića na nogometne travnjake nakon četiri godine izbivanja, a nakon utakmice svoje dojmove iznio je Hajdukov nogometaš Dario Melnjak.

Dario Melnjak nije skrivao zadovoljstvo atmosferom u Hamburgu, ali ni emocije zbog povratka Marija Vuškovića, koji je ponovno zaigrao pred navijačima HSV-a. "Lijepa atmosfera, prekrasan stadion, ono što je Mario zaslužio. Lijepo ga je vidjeti na terenu, kao da nije bio odsutan ove četiri godine. Želimo mu svu sreću, ovaj klub ga voli, a i naš klub ga jako voli. Neka nastavi s ovim dobrim početkom", poručio je Melnjak nakon susreta. Otkrio je i da je prije utakmice imao priliku kratko razgovarati s bivšim hajdukovcem. "Malo smo popričali prije utakmice, ali onako kratko. Mislim da će sada biti malo više vremena za to", kazao je.

Posebna poruka mladim hajdukovcima: "Samo trebaju vjerovati i raditi"

U Hamburg je s Hajdukom otputovalo i 12 mladih igrača, kojima je nastup na velikom stadionu protiv njemačkog prvoligaša predstavljao vrijedno iskustvo. Melnjak smatra da su mladi nogometaši pokazali kako imaju kvalitetu za ozbiljan nogomet. "Odlično iskustvo za njih. Osim možda nekih prvih nekoliko uvodnih minuta, pokazali su pravu hrabrost i ono najbitnije, kvalitetu. Pokazali su da su jako blizu, da kucaju na vrata. U današnjem nogometu male su razlike između tih liga i pokazali su da mogu igrati. Samo trebaju vjerovati i raditi", istaknuo je.

O stadionu u Hamburgu rekao je sve u četiri riječi

Posebno zanimljiv bio je njegov odgovor na pitanje o impresivnom Volksparkstadionu i atmosferi koju su stvorili navijači. "Ovako nešto nam treba", kratko je i jasno poručio Melnjak.

Nakon prijateljskog ogleda u Njemačkoj, Hajduk se vraća prvenstvenim obvezama. Bijele za vikend očekuje utakmica protiv Lokomotive, a Melnjak vjeruje da momčad spremno dočekuje nastavak natjecanja. "Nije puno prošlo od zadnje utakmice, fokus je i dalje tu. Mislim da je pristup i današnjoj utakmici pokazao da su svi unutra. Čekamo ove koji su otišli za reprezentaciju i jako protiv Lokomotive", zaključio je Dario Melnjak.