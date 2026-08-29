Mektić i Krajiček ostali bez naslova u Winston-Salemu: Finale izgubili u dva seta

Nikola Mektić i Amerikanac Krajiček izgubili su finale ATP turnira u američkom Winston-Salemu od Čeha Nouze i Austrijanca Oberleitnera s 5:7, 4:6.

Meč je trajao sat i pol.

Mektić i Krajiček su propustili loptu za 2:0, kod 3:3 su izgubili servis, ali su kod 4:5 spasili dvije set-lopte i izjednačili na 5:5. To im je ostao posljednji osvojeni gem u prvom setu.

I u drugom su imali loptu za 2:0, Nouza i Oberleitner su propustili dvije break-lopte kod 2:2, ali su iskoristili prvu od dvije kod 3:3. Ovaj put su zadržali prednost do kraja.