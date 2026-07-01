Meksiko uvjerljiv protiv Ekvadora, "Viniciusov zakon" ponovno izazvao pažnju

Nogometaši Meksika izborili su plasman u osminu finala Svjetskog prvenstva nakon komotne pobjede protiv Ekvadora u Mexico Cityju. Dvoboj šesnaestine finala obilježila je dominacija domaćina, koji su nastavili sjajan niz rezultata i potvrdili status jednog od ugodnijih iznenađenja turnira, piše gol.hr.

Utakmica je započela sa sat vremena zakašnjenja zbog snažnog grmljavinskog nevremena, no čim je lopta krenula s centra uslijedila je prava "oluja domaćina". Meksiko je u prvom poluvremenu potpuno nadigrao Ekvador i već tada riješio pitanje pobjednika.

Poveli su u 22. minuti, kada je Roberto Alvarado dugom loptom izbacio Juliana Quiñónesa u kontru, a napadač je nakon prodora po lijevoj strani i ulaska u kazneni prostor preciznim udarcem pogodio za 1:0.

Samo devet minuta kasnije Meksikanci su udvostručili prednost. Nakon izgubljene lopte Joela Ordoneza, domaćini su odigrali brzu i tečnu akciju – Mora je pronašao Quiñónesa, ovaj produžio do Raúla Jiméneza, koji je s ruba šesnaesterca pogodio same rašlje za konačnih 2:0.

U nastavku susreta Meksiko je ostao opasnija momčad i bio bliže trećem pogotku nego što je Ekvador ozbiljno zaprijetio prvome.

Pala je i druga žrtva "Viniciusovog zakona"

Završnicu utakmice obilježio je incident zbog kojeg je ekvadorska reprezentacija ostala s igračem manje. Ekvadorski reprezentativac Piero Hincapié zaradio je izravan crveni karton zbog kršenja takozvanog "Viniciusova zakona".

Branič Arsenala u 94. minuti pokrio je usta dok se obraćao suparniku, Santiagu Giménezu, što je prema novom pravilniku strogo sankcionirano.

Slovenski sudac Slavko Vinčić, nakon pregleda snimke na VAR-u, nije imao dileme te je poslao Hincapiéa na "hlađenje". Na taj je način Ekvadorac postao druga "žrtva" novog pravila koje je u travnju jednoglasno odobrila FIFA.

Neki dobiju crveni, a neki ne...

Hincapié se tako pridružio Paragvajcu Miguelu Almirónu, koji je bio prva žrtva ove regulative, prema kojoj se crvenim kartonom kažnjava svaki igrač koji pokrije usta kako bi nešto rekao suparniku.

Ipak, postoje i iznimke – kao u slučaju Judea Bellinghama, koji je na Svjetskom prvenstvu razmijenio nekoliko riječi sa suparnikom držeći ruke ispred usta, no bez ikakve prepirke, već u okviru onoga što se može nazvati prijateljskim razgovorom.

Meksiko će u osmini finala čekati boljeg iz dvoboja Engleska – DR Kongo.