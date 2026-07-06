Meje ponosne na svog Duju: Svjetski prvak dobio emotivnu čestitku iz rodnog kotara

Nakon što je hrvatska U18 vaterpolska reprezentacija osvojila naslov svjetskog prvaka pobjedom protiv Sjedinjenih Američkih Država u finalu, čestitke mladim Barakudama stižu sa svih strana.

Posebno emotivnu poruku objavio je Gradski kotar Meje, koji je istaknuo ponos zbog uspjeha svog stanovnika, Duje Burazina, jednog od članova zlatne hrvatske reprezentacije.

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– S osobitim ponosom čestitamo stanovniku našeg kotara Duji Burazinu, koji je s hrvatskom U18 vaterpolskom reprezentacijom osvojio naslov svjetskog prvaka pobjedivši u finalu SAD! Ovaj veliki sportski uspjeh na ponos je njegovoj obitelji, trenerima, Vaterpolskom klubu Jadran, našem kotaru, Splitu i cijeloj Hrvatskoj. Dragi Duje, čestitamo ti od srca i želimo još mnogo zdravlja, uspjeha i sportskih pobjeda. Čestitke hrvatskim zlatnim vaterpolistima! – poručili su iz GK Meje.

Burazin je dio generacije koja je Hrvatskoj donijela novo svjetsko zlato u uzrastu do 18 godina, potvrdivši još jednom snagu splitske vaterpolske škole i bogatu tradiciju koju nastavlja stvarati VK Jadran. Mladi reprezentativci po povratku u Split dočekani su kao pravi sportski heroji, a slavlje će se nastaviti i na Zvončacu, gdje će ih pozdraviti brojni navijači i sugrađani.