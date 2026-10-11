MEGA - ZADAR 88-82: Tijesan poraz Zadra u ABA ligi

Košarkaši Mege i Zadra danas su s početkom od 12 sati igrali utakmicu 3. kola AdmiralBet ABA lige, a slavila je Mega rezultatom 88:82 koja je bila rezultatski bolja u drugoj (23:16) i posljednjoj četvrtini (28:22), dok su Zadrani bili bolji u prvoj (19:20) i trećoj četvrtini (18:24).

Najučinkovitiji je igrač Zadra bio Mihailović s 20 poena, 2 skoka, 4 asistencije i 1 blokom; Wiliams sa 17 poena, 5 skokova i 5 asistencija; Vraneš s 15 poena i 7 skokova; Drežnjak s 9 poena, 3 skokova, 2 asistencije i 2 ukradene lopte; Klarica s 5 poena, 2 skoka i 2 asistencije; Ramljak s 5 poena, 2 skoka, 1 asistencijom i 1 ukradenom loptom; Šare s 5 poena, 1 skokom, 1 asistencijom i 1 blokom; Vučić s 4 poena, 2 skoka, 1 asistencijom i 2 ukradene lopte; Mirčeta s 2 skoka; Ogden Jr. s 1 skokom te Bičić i Buljević.

Zadar će iduću utakmicu odigrati 12. listopada protiv Virtusa u gostima u sklopu 3. kola SuperSport Premijer lige.