Mega hit Nine Badrić odjeknuo na Ultri: Splitski DJ Cliff Van Delort premijerno predstavio službeni remix

Jedan od najpoznatijih hrvatskih hitova, “Ja za ljubav neću moliti” Nine Badrić, dobio je svoje prvo veliko festivalsko predstavljanje na ovogodišnjem Ultra Europe festivalu u Splitu. Za premijeru službenog remixa pobrinuo se splitski DJ Cliff Van Delort, kojemu je ovo ujedno bio i prvi nastup na jednom od najvećih svjetskih festivala elektroničke glazbe. ( Hrvatska radiotelevizija )

Poseban trenutak dogodio se kada je tijekom seta pustio remix kultne pjesme. Hrvatski članovi festivalskog osoblja u kućicama s oduševljenjem su reagirali na zvuk domaćeg hita koji je odjeknuo među tisućama posjetitelja iz cijelog svijeta. Mnogi nisu skrivali iznenađenje što se upravo hrvatska pjesma našla na pozornici Ultra Europe festivala.

Remix je nastao u suradnji s producentskim timom Tantra, dok je cijeli projekt vodio Luka Mrduljaš. Izdanje je objavljeno za diskografsku kuću Scardona u sklopu labela CRO Wave Music, s ciljem da jedan od najvećih domaćih hitova dobije moderno klupsko ruho i približi se novoj generaciji publike.

“Velika mi je čast što sam upravo na Ultri imao priliku premijerno predstaviti svoj prvi službeni remix. Ovo mi je bio i prvi nastup na Ultra Europe festivalu i nadam se da nije posljednji. Preda mnom je radno ljeto ispunjeno brojnim nastupima, a vjerujem da će uskoro uslijediti i nova glazbena izdanja”, poručio je Cliff Van Delort nakon nastupa.

Remix pjesme “Ja za ljubav neću moliti” odnedavno je dostupan na svim streaming platformama, a nakon festivalske premijere već je izazvao pozitivne reakcije publike i ljubitelja elektroničke glazbe.