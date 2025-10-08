Međunarodni uspjeh hrvatskog festivala: SlatCroFest by Slatkopedija putuje u Treviso

SlatCroFest by Slatkopedija, festival hrvatskih slastica i slatkih proizvoda, koji se ove godine od 1. do 4. svibnja održao u samom srcu Splita, već je nakon prvog izdanja ostvario zapaženi međunarodni uspjeh – naime, organizatorice festivala, Kate Bošković i Mirjana Bošković Smrekar, pozvane su na završnicu Tiramisù World Cupa i to kao predstavnice hrvatske slatke baštine, ali i kao članice žirija u polufinalu za pripremu izvornog recepta.

„Poseban gost na konferenciji, održanoj u sklopu našeg festivala, bio je Francesco Redi, organizator Tiramisù World Cupa, koji je na samom festivalu ostao zadivljen bogatstvom hrvatske slatke baštine i kvalitetom hrvatskih slatkih proizvoda. Nedugo nakon završetka festivala, kontaktirao nas je s pozivom za gostovanje na Tiramisù World Cupu, što smo mi s oduševljenjem prihvatile.“ – kaže Kate Bošković.

S obzirom na to da gostovanje u Italiji pruža mogućnost da se na međunarodnoj razini podigne svijest o kvaliteti hrvatskih slatkih proizvoda, organizatorice SlatCroFesta by Slatkopedija pozvale su i proizvođače koji su sudjelovali na samom festivalu, ali i turističke zajednice te druge festivale da im se pridruže u Trevisu.

"Veseli nas što ćemo u Trevisu predstaviti i proizvode dvoje proizvođača s našeg festivala – Makolacha i Brachatelle, kao i što ćemo imati priliku predstaviti festival Župski pjat, dok će nam okuse lumblije približiti Blatski fižuli. Uz to, u suradnji s turističkim zajednicama Dugog Sela, Vodnjana i Blata, predstavit ćemo slastice tipične za te krajeve.“ – otkriva nam Mirjana Bošković Smrekar.

Tradicionalne hrvatske slastice i slatki hrvatski proizvodi uključeni su u program čak dva dana pa će tako u petak, 10. listopada u 15 sati u Salone Borsa Della Camera Di Commercio biti održana jednosatna prezentacija uz degustaciju, dok će u subotu navečer, u sklopu svečane večere Eccellenze Venete in Tour – Degustazione e storytelling, na posebnim stolovima, biti izložene hrvatske slastice koje će posjetitelji moći degustirati, ali i saznati više o njima u izravnom kontaktu s proizvođačima i predstavnicima turističkih zajednica.

Nedjelja je pak rezervirana za samu završnicu svjetskog prvenstva u izradi tiramisùa, a Kate i Mirjana i tu su dobile važnu odluku pa će tako one biti jedne od članica žirija koje će odlučivati koji će tiramisùi, pripremljeni po izvornoj recepturi, ići u samo finale.

„Iako se nismo nadale ovakvom međunarodnom uspjehu već nakon prvog izdanja našeg festivala, veseli nas što je naš trud i rad odmah prepoznat i što smo stvorile mogućnosti za daljnju promociju hrvatskih slastica na međunarodnoj razini. Vjerujemo da će naše gostovanje u Trevisu otvoriti vrata i nekim budućim međunarodnim suradnjama, kako bi se širila priča o našoj bogatoj slatkoj baštini, ali i kako bismo našim proizvođačima slatkih proizvoda otvorili vrata međunarodnih suradnji.“ – za kraju su poručile organizatorice SlatCroFesta by Slatkopedija, ali i gostovanja hrvatske slatke gastronomije u Italiji, Kate Bošković i Mirjana Bošković Smrekar.