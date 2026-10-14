Međunarodni dan arheologije u Arheološkom muzeju u Splitu: „Moja Meduza“ - od dječje znatiželje do razvoja nove publike

Povodom Međunarodnog dana arheologije, Arheološki muzej u Splitu u subotu, 17. listopada 2026., organizira poseban program za male istraživače, ali i za sve ljubitelje arheologije, muzeja i kulture. Najmlađe posjetitelje očekuju kreativne radionice, dok je za odraslu publiku, posebice stručnjake i djelatnike iz područja muzejske, turističke, kulturne i odgojno-obrazovne djelatnosti, pripremljen susret s autorima nove interaktivne dječje publikacije „Moja Meduza – vodič za male istraživače“, uz posebnu gošću. U središtu susreta bit će pitanje kako kroz inovativne i kreativne pristupe zainteresirati najmlađe za kulturnu baštinu te potaknuti razvoj novih generacija publike u muzejima i kulturi.

Zmije umjesto kose, pogled koji ljude pretvara u kamen i priča koja već tisućama godina izaziva strah. Meduza baš i nema najbolju reputaciju! No je li doista toliko strašna? U Arheološkom muzeju u Splitu odlučili su je najmlađim posjetiteljima približiti iz sasvim drugačije perspektive. Tako je nastala nova interaktivna dječja publikacija „Moja Meduza – vodič za male istraživače“, inspirirana muzejskom izložbom Meduzin pogled. Upravo će Meduza biti u središtu posebnog programa kojim Arheološki muzej u Splitu u subotu, 17. listopada, obilježava Međunarodni dan arheologije, povezujući arheološku baštinu, dječju kreativnost, muzejsku pedagogiju i razvoj nove muzejske publike.

Od 10 do 12 sati: Arheološki dan za male istraživače

Najmlađe posjetitelje očekuju dva paralelna programa, prilagođena različitim uzrastima. Oba započinju stručnim vodstvom izložbom Meduzin pogled, nakon čega slijede kreativne radionice.

„Moja mala Meduza“, namijenjena djeci vrtićke dobi, kreativna je radionica na kojoj će mališani od glinamola izrađivati vlastite Meduze. Svoje će radove ponijeti kući kao uspomenu na muzejsko istraživanje.

„Moja priča o Meduzi“, namijenjena djeci uzrasta 9+ godina, radionica je kreativnog pisanja na kojoj će sudionici, inspirirani izložbom i mitološkom pričom, osmisliti vlastitu priču o Meduzi.

Sudjelovanje u oba programa je besplatno, ali je zbog ograničenog broja mjesta obavezna prethodna prijava. Prijavni obrasci i sve informacije dostupni su na mrežnim stranicama Arheološkog muzeja u Splitu.

Od 12 do 12:30 sati: Upoznajte „Moju Meduzu!“ – susret s autorima nove dječje publikacije, uz posebnu gošću

Završni dio programa bit će posvećen novoj interaktivnoj dječjoj publikaciji „Moja Meduza – vodič za male istraživače“, njezinu nastanku i potencijalu muzejskih publikacija da kroz igru, istraživanje i kreativnost potaknu interes najmlađih za muzeje, kulturu i baštinu.

U razgovoru će sudjelovati autori publikacije Luka Donadini, kustos pedagog Arheološkog muzeja u Splitu, i dr. sc. Jelena Jovanović, muzejska savjetnica Arheološkog muzeja u Splitu. Pridružit će im se posebna gošća Katarina Ivanišin, muzejska savjetnica pedagoginja Umjetničke galerije u Dubrovniku i akademska slikarica.

Kako muzeje i kulturnu baštinu približiti djeci na način koji potiče njihovu znatiželju i aktivno sudjelovanje? Kako muzejske publikacije mogu postati više od uspomene na posjet i prerasti u poticaj za daljnje istraživanje? I kako od današnjih malih istraživača stvarati buduće generacije publike u muzejima i kulturi? Upravo će ta pitanja biti u središtu susreta, na koji su pozvani muzejski i arheološki stručnjaci, djelatnici u kulturi i turizmu, odgojitelji, učitelji, umjetnici, dizajneri, roditelji, djeca i svi zainteresirani građani.

„Moja Meduza“ – knjiga koja istraživanje nastavlja i nakon posjeta Muzeju

„Moja Meduza – vodič za male istraživače“ nije klasična knjiga koju treba samo pročitati. Riječ je o interaktivnoj publikaciji koja djecu poziva da promatraju, istražuju, crtaju, pišu, lijepe naljepnice, rješavaju zagonetke i otkrivaju skrivene detalje.

Osmišljena je kao pratitelj izložbe Meduzin pogled, ali njena vrijednost ne završava izlaskom iz Muzeja. Djeca je mogu ponijeti kući, nastaviti istraživati i stvarati, a publikacija postaje i poticaj za zajedničko vrijeme djece i roditelja.

Takvim pristupom Arheološki muzej u Splitu nastoji pokazati kako arheološka baština može biti dostupna, zanimljiva i inspirativna već od najranije dobi te kako muzejske publikacije mogu biti most između izložbe, dječje mašte i novih generacija muzejske publike.

„Moja Meduza“ i u zvučnom izdanju – korak dalje prema inkluzivnom muzeju

Baš kao što je izložba Meduzin pogled osmišljena s posebnom pažnjom prema inkluzivnosti i pristupačnosti slijepim i slabovidnim osobama, tako se i njezina inkluzivna priča nastavlja kroz novu dječju publikaciju. „Moja Meduza – vodič za male istraživače“ izrađena je i u zvučnoj verziji i bit će dostupna u Hrvatskoj knjižnici za slijepe, čime se njezin sadržaj približava slijepoj i slabovidnoj djeci te dodatno proširuje krug najmlađih kojima je namijenjena. Ovim iskorakom Arheološki muzej u Splitu nastavlja razvijati pristup u kojem kulturna baština nije samo predmet istraživanja i predstavljanja, već i zajedničko iskustvo koje treba biti dostupno svima.

Arheološki muzej u Splitu vas poziva da Međunarodni dan arheologije, u subotu 17. listopada 2026., provedete u istraživanju, učenju i stvaranju. Možda upravo jedan susret s Meduzom probudi znatiželju koja će prerasti u cjeloživotnu ljubav prema muzejima, kulturi i baštini. A upravo tako nastaje publika budućnosti!