Međugorje ima novo čudo, stigao i Đoković

Novak Đoković stigao je u Međugorje, gdje je svojim dolaskom uveličao svečano otvorenje Dodig Tennis Centra, jednog od najambicioznijih sportskih projekata u Hercegovini.

Srbijanski teniski velikan tako je održao ranije dano obećanje obitelji Dodig, iako je iza njega naporan dio sezone i nastup na Wimbledonu. Njegov dolazak izazvao je veliko oduševljenje posjetitelja, a cijeli događaj prerastao je u pravi praznik tenisa.

Teniske zvijezde zajedno na terenu

Središnji dio programa bio je egzibicijski susret parova u kojem su nastupili Ivan Dodig, Marin Čilić, Mate Pavić i Novak Đoković.

Rezultat je bio u drugom planu, a publika je mogla uživati u atraktivnim potezima, šalama i opuštenoj atmosferi koju su na terenu stvorila neka od najvećih imena regionalnog i svjetskog tenisa.

Đoković je još jednom pokazao koliko je omiljen među publikom. Tijekom susreta često je komunicirao s gledateljima i suparnicima te dodatno podigao atmosferu na tribinama.

Projekt obitelji Dodig

Dodig Tennis Center projekt je braće Ivana, Željka Dodiga i Mladena Miše Dodiga, a prostire se na približno 25.000 četvornih metara.

Centar raspolaže sa šest suvremeno opremljenih teniskih terena, među kojima je i središnji teren s tribinama, dok kompleks uključuje i dodatne sadržaje namijenjene treninzima, oporavku i smještaju sportaša.

Cilj projekta je razvoj mladih igrača, organiziranje međunarodnih turnira te dugoročno dovođenje velikih teniskih natjecanja u Hercegovinu.

Ivan Dodig ranije je istaknuo kako mu je jedan od najvećih snova da Međugorje jednoga dana postane domaćin ATP turnira.

Međugorje želi postati tenisko središte

Dolazak Novaka Đokovića, Marina Čilića i Mate Pavića na otvorenje potvrdio je važnost projekta za cijelu regiju. Uz poznata teniska imena, događaj je privukao brojne sportaše, uzvanike i ljubitelje tenisa.

Novi centar trebao bi služiti profesionalnim igračima, ali i mladim tenisačima kojima će biti omogućeni kvalitetni uvjeti za trening i razvoj.

Otvorenjem kompleksa Međugorje je, osim svjetski poznatog hodočasničkog odredišta, dobilo i sportski sadržaj s ambicijom da postane jedno od najvažnijih teniskih mjesta u ovom dijelu Europe.