Među učenicima se proširila uznemirujuća snimka! Roditelj: Učenik snimio kako sprema pušku, uključila se policija

Policija je u petak zaprimila dojavu o "rizičnom ponašanju učenika" u jednoj školi na području Novog Zagreba. Iz PU zagrebačke poručili su Indexu da je reagirano na vrijeme i preventivno te da se daljnji rad nastavlja u suradnji s nadležnim institucijama.

Index se policiji obratio nakon što nam je roditelj učenika jedne škole u Novom Zagrebu poslao informacije o događaju koji je među dijelom roditelja izazvao zabrinutost.

Prema njegovim navodima, jedan je učenik na TikToku objavio video u kojem se navodno vidi dječak koji pušku stavlja u torbu za gitaru i odlazi prema školi. Roditelj je također tvrdio da je kod istog učenika pronađen popis s imenima približno deset učenika, koji je opisao kao "listu za odstrel".

Roditelj tvrdi i da je snimka nastala kao reakcija na maltretiranje.

Policija te konkretne navode nije potvrdila.

Policija: Reagirali smo na vrijeme i preventivno

"Policijski službenici Policijske uprave zagrebačke obavili su provjere i prikupili obavijesti na temelju dojave, 25. rujna o rizičnom ponašanju učenika u odgojno-obrazovnoj ustanovi na području Novog Zagreba", odgovorili su Indexu.

"Brzom i kvalitetnom suradnjom odgojno-obrazovne ustanove i Policijske uprave zagrebačke, reagiralo se na vrijeme i preventivno, a daljnji rad se nastavlja u suradnji s nadležnim institucijama", dodali su.

Iz policije su naglasili da sve dojave i informacije o nasilnim i potencijalno ugrožavajućim ponašanjima mladih, osobito u školskom okruženju, prioritetno i temeljito istražuju te poduzimaju odgovarajuće mjere.

Pozvali su i medije na odgovorno izvještavanje te suzdržavanje od objave neprovjerenih i senzacionalističkih informacija.

Roditelj je poslao poruku ravnatelja

Čitatelj koji se Indexu obratio proslijedio im je i poruku koju je ravnatelj škole poslao roditeljima nakon događaja.

U poruci ravnatelj navodi da je škola postupila sukladno važećim propisima te da za učenike dok su u školi "ne postoji nikakva sigurnosna ugroza". Roditelje je pozvao na povjerenje u školu i naveo da se ponekad šire informacije koje "nisu u potpunosti vjerodostojne".

Pozvao ih je i da djeci koja pokazuju zabrinutost ili nelagodu pruže potrebnu podršku.

Index je u petak poslao upit i školi, odgovor ćemo objaviti kad ga dobijemo.