Među tisućama posjetitelja i don Damir Stojić: S bogoslovima stigao na Thompsona

Salezijanac don Damir Stojić stigao je danas s bogoslovima u Vukovar, gdje će se večeras održati veliki humanitarni koncert Marka Perkovića Thompsona.

Stojić je još uoči koncerta pozvao građane da dođu u Vukovar i podrže događaj, naglašavajući njegov humanitarni karakter.

Vukovar je pritom opisao kao „grad koji je znao trpjeti, praštati i vjerovati“, a posebno je zahvalio Thompsonu jer će prihod od koncerta biti usmjeren Vukovarskoj bolnici te izgradnji salezijanskog studentskog doma na zagrebačkom Jarunu.

„Učinimo nešto dobro za Vukovar i mlade“

Kao salezijanac, Stojić je posebno istaknuo važnost ulaganja u mlade i njihovu budućnost te izrazio zahvalnost što će dio prikupljenog novca pomoći realizaciji studentskog doma.

– Dođimo u Vukovar. Zajedno zapjevajmo, pomolimo se i učinimo nešto dobro za Vukovar, za mlade i za Hrvatsku – poručio je Stojić prije koncerta.

Svoju je podršku danas pokazao i dolaskom u Vukovar, gdje se zajedno s bogoslovima pridružio brojnim posjetiteljima koji iščekuju početak Thompsonova koncerta.