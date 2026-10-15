Među 1.900 Ajaxovih navijača čak 300 rizičnih, zamjenik glavnog ravnatelja policije poručio: „Pojačane mjere traju dok i posljednji ne napusti Hrvatsku!”

Damir Barić istaknuo je kako su prve mjere i radnje poduzeli već kada su izvučeni parovi, dodavši da su navijači Ajaxa poznati u svijetu ultrasa.

- Ozbiljno smo prionuli poslu, napravili smo prvu sigurnosnu procjenu, a kako su dolazile nove informacije, tu smo procjenu nadopunjavali. Vjerujem da smo poduzeli sve ono što je bilo potrebno, Ravnateljstvo policije je dalo ispomoć policijskih službenika iz gotovo svih policijskih uprava i vjerujem da će danas, ne samo u Splitu već i u Zagrebu, proteći sve u najboljem redu, rekao je zamjenik glavnog ravnatelja policije za opću sigurnost u Republici Hrvatskoj.

Ustvrdio je da je večeras u Splitu oko 1900 navijača Ajaxa, istaknuvši kako to uključuje oko 300 rizičnih ''koji su skloni činjenju protuzakonitih ponašanja''.

- Prikupljali smo informacije od prvog dana, tako da smo sukladno tome prilagodili našu taktiku postupanja i osigurali dovoljan broj policijskih službenika na terenu, rekao je u Dnevniku HRT-a.

Što se tiče održavanje mira nakon utakmice, Barić je naglasio kako pojačane mjere provode ''sve dok zadnji gostujući navijač ne napusti teritorij Republike Hrvatske''.

- Očekujemo da će to u slučaju Splita biti nekad sutra u večernjim satima, a tada će redovne snage policijske uprave dalje osiguravati grad, rekao je.

Sinoćnji sukob izbjegnut brzom reakcijom policije

Vezano za izbjegnut sinoćnji potencijalni sukob navijača dvaju klubova, Barić je istaknuo da je policija brzo reagirala.

- Imali smo intervenciju u kojoj smo u 15 minuta uspostavili javni red i mir, a nije bilo ozlijeđenih osoba. Priveli smo 57 izgrednika, a od toga 49 je bilo gostujućih i 8 domaćih, poručio je.

- Za nas je osiguranje u Splitu počelo već u utorak kad su počele dolaziti prve grupe navijača Ajaxa. Od tada smo već pokrili cijeli grad, i to točkasto kako bismo mogli brzo reagirati u bilo kojem mjestu i vremenu. Zapravo nam je to omogućilo da i sinoć budemo dobro pozicionirani da možemo brzo reagirati. Kad smo vidjeli da se okuplja veći broj navijača s jedne i druge strane, mi smo privukli dovoljan broj policijskih službenika i naša reakcija je bila brza, objasnio je.

U prvih 9 mjeseci oduzeto 891 pirotehničko sredstvo

Barić se osvrnuo na slučajeve utakmica visokog rizika, pri čemu je rekao kako protupravna ponašanja možemo podijeliti u tri grupe.

- Jedna su ona koja se događaju na trasi putovanja navijača, drugo je u samom gradu koji je domaćin, a treće je na stadionu. Kada govorimo o trasi, tu su najučestaliji dogovori navijačkih skupina o međusobnim tučnjavama, dok je, primjerice, na stadionima unos i korištenje pirotehnike, objasnio je.

Istaknuo je da je policija ove godine u prvih 9 mjeseci oduzela 891 pirotehničko sredstvo, a prošle godine u istom razdoblju taj je broj bio 475.

- To je porast za gotovo duplo, međutim kada gledamo same događaje koji su po Zakonu o sprječavanju nereda na sportskim natjecanjima, tu bilježimo pad od gotovo 20 posto, rekao je.

"Brzina i izvjesnost kažnjavanja mogla bi biti bolja"

Barić je ocijenio da su "same sankcije navijača u ovom trenutku zadovoljavajuće" te naglasio kako bi "svakako mogla biti bolja izvjesnost i brzina kažnjavanja".

- Bit tih zakonskih članaka je da budu destimulirajući, da počinitelji ne čine ponovno prekršaje, a rekao bih da bi tu trebalo biti puno bolje, ustvrdio je.

Što se tiče općenito problema huliganstva u nogometu te kako mu stati na kraj, Barić je poručio da Ravnateljstvo policije "ima odličnu suradnju s Hrvatskim nogometnim savezom i klubovima" i pritom istaknuo protokol o osiguranju visokorizičnih utakmica.

- Svi skupa ulažemo velike napore da tih incidenata bude što manje. Svi klubovi prve nogometne lige imaju časnike za vezu s navijačima i zapravo je to glavna komunikacija klubova s navijačkim skupinama. Nažalost, navijačke skupine su zatvorene grupacije koje zapravo ne žele komunicirati s policijom, što je nama osobno žao jer vjerujemo da bismo mogli puno toga prevenirati i da bi se samo osiguranje na sigurniji način odvijalo za njih i za sve ostale, rekao je zamjenik glavnog ravnatelja policije za HRT.