MED&TERRA ZAPALILA ĐARDIN U GROHOTAMA: Spoj tradicije, vrhunskih okusa i emocija najavio sjajnu šoltansku sezonu

Med&Terra sinoć je u Đardinu okupio velik broj posjetitelja i pokazao koliko Šolta prirodno spaja gastronomiju, lokalne proizvode, glazbu i druženje pod otvorenim nebom. Uz bogat večernji program, edukativne radionice, vrhunske degustacije i emotivan koncert grupe Cambi, posjetitelji su imali priliku upoznati otočne okuse brojnih domaćih izlagača, vinara i pčelara. Đardin u Grohotama pretvorio se u pravo mjesto susreta ljudi, bogatih okusa i prave ljetne atmosfere pod borovima. Tražila se stolica više, a u moru posjetitelja svih generacija osjetila se posebna energija. U „srce” Šolte spustio se doslovno cijeli otok – sreli su se prijatelji koji se nisu vidjeli godinama, stigao je Joke Elezović sa Dijona, skiperi iz Maslinice, a rođendan je uz iznenađenje obitelji i prijatelja proslavio dispečer splitskih vatrogasaca Boris Mladinov kojemu su gotovo svi prisutni čestitali.

Humanitarna nota i delicije iz SKMER-ove kužine

Za vrhunski gastronomski doživljaj bila je zadužena provjerena ekipa iz SKMER-a (Savez kuhara mediteranskih i europskih regija). Poznati chef Željko Neven Bremec sa svojim je timom pred očima posjetitelja pripremao prave morske i mesne delicije – kušao se bakalar na brujet s medom i maslinovim uljem te inovativni mesni poke bowl u kojem su se savršeno proželi šoltanski med i maslinovo ulje. Sve pohvale.

Posebnu vrijednost večeri dala je humanitarna nota: sav prihod od jela pripremljenih u sklopu ovog cooking showa namijenjen je Udruzi Osmijeh, čime su Šoltani i njihovi gosti još jednom pokazali veliko srce.

SOPARNIK „ALA ŠOLTA” I SLATKE TAJNE IZ KAŠTELA

Šetajući među prepunim štandovima odmah se osjećao miris tradicije, ali s malim otočnim zaokretom. Na jednom štandu s ponosom se nudio – soparnik.

„Amo, soparnik! Ovdje na Šolti u Grohotama, kako to?” pitali smo znatiželjno.

„A to je veza, nije to klasični poljički soparnik, to je malo više na šoltanski način!” odgovorili su nam uz smijeh.

„A šta je unutra?”

„Unutra je blitva, luk, malo kapule i lipoga biloga kupusa. Onda ga odgore začinimo pravim uljem i lukom. Malo je drukčije nego u Poljicima jer je poljički soparnik zaštićen, pa mi radimo svoju verziju. Ali gosti reagiraju lipo, javljaju se, naručuju i ide neloše!”

Malo dalje, štand Srednje škole „Braća Radić” iz Kaštela mamio je poglede slatkim programom. Strukovna nastavnica Vesna Režić Dereani otkrila nam je što su sve pripremile vrijedne ruke učenika:

„Pripremili smo razne kolače s medom – medenu pitu, medenjake s orasima i lješnjacima… Naši pekari i slastičari upravo rade pripreme za medenu tortu. Rade se kore s medom koje se peku, a nadjev se kuha od mlijeka, brašna, šećera i nekih naših začina…” kroz osmijeh govori gospođa Vesna, mudro čuvajući tajne sastojke koji ove slastice čine neodoljivima.

ŽIVOT OD „MEDA OD KAMENA”: Priča profesionalnog pčelara na otoku Šolti

Jedan od najemotivnijih razgovora večeri vodili smo na štandu profesionalnog šoltanskog pčelara, čovjeka koji isključivo živi od pčela i s njima dijeli dobro i zlo.

„Ja sam seleći pčelar, jer držati pčelu na Šolti ljeti, radi ovih vrućina, bilo bi ubojstvo za njih. Čisti ružmarin ovdje se može dobiti samo u jesen, ali tada pčela bude izmučena i jedva donese dovoljno za sebe za zimu. U proljeće je druga priča, sve buja pa nema tog čistog ružmarina. Zato pčela mora na kopno da bi mogla ubrati onaj pravi ‘med od kamena’.”

Saznajemo da danas brine o 250 zajednica, od čega je oko 150 proizvodnih, dok su ostalo pomoćna društva. No brojke iza šoltanskog pčelarstva kriju ozbiljnu problematiku:

„Prvi problem je što nas nema. Na Šolti nas je svega osam pčelara, od čega su dvojica starija od 90 godina! Svi zajedno imamo oko 300 košnica, a od toga je mojih 250. Zamislite, 1843. godine na Šolti je bilo 316 košnica i 43 pčelara, a samo 13 godina kasnije čak 600 pčelara i 2000 košnica! Tada je osnovana i prva pčelarska zadruga u Dalmaciji. To mi pokazuje da bi se i danas moglo puno kvalitetnije raditi jer sam ovdje praktički jedini profesionalac.”

Sve što proizvede plasira isključivo na otoku, na svom štandu. Kaže kako mu je najvažniji domaći čovjek:

„Turizam traje dva mjeseca, a ja med ne cijenim ni kunu ni euro više ili manje. Ja cijenim trud. Imam sačuvane uzorke meda iz zadnjih pet godina. Kad ih probam, to me u trenutku vrati unazad… Sjetim se kako sam za neki med nosio košnice preko pet-šest gomila po dvjesto metara, koliko sam se izmučio. Sjetim se gdje sam zapeo kamionom u blatu u Lici pa jedva izašao ili gdje mi je medvjed satrao zajednice. I kad me ljudi pitaju koji mi je med najbolji – kažem da je svaki med, ako je pravi med, vrhunski za organizam.”

Bez obitelji, priznaje, ništa ne bi bilo moguće:

„Da nema podrške supruge i familije, ja bih izgorio. U vrhu sezone, dok prodajem na štandu, istovremeno sam s pčelama, radim matice, selim ih… Normalan svijet ide leći, a ja ću večeras ukrcati 50 komada na kamion i voziti ih prvim trajektom ujutro u 5:30 na kopno jer je Šolta za ovu fazu gotova. Pčelar mora biti univerzalac – doktor meteorologije, doktor veterine, magistar menadžmenta i marketinga… Prvih par godina problem je što nemaš meda, a kad konačno ‘upadneš u med’, tek si onda u problemu jer sve to treba postaviti na noge. Ulaganja su ogromna, putovanja, odricanja i žrtva. Moraš dati sve od sebe i stalno biti spreman kao da će biti najbolja godina, iako ne mora biti tako.”

VJEČITA BORBA ŠOLTANSKIH VINARA

Na festivalu koji slavi tri stupa šoltanske tradicije – med, maslinovo ulje i vino – razgovarali smo s vinarima koji čuvaju autohtonu vinsku kartu otoka.

Ispred Vinarije Burica, vinar Vicko Burica predstavio je svježu, mineralnu Maraštinu s voćnim notama marelice i breskve, kao i Dobričić, tradicionalnu crnu sortu otoka.

„Imam četiri tisuće loza, sve radim sam kroz OPG, imamo i konobu. Nije lako, vino plasiramo po šoltanskim restoranima, ali ovo je vječita borba”, iskren je Burica.

Odmah do njega bio je i vinar Tomislav Purtić Marinac. Nasadi ove vinarije nalaze se u Srednjem Selu, a fokus je također na autohtonom Dobričiću, dok u ponudi imaju i zapaženi rosé.

„Imamo šest tisuća loza, sve radi obitelj. Plasiramo po otoku, a snažan brend nam je i maslinovo ulje od levantinke, ekstra djevičanske kvalitete. Ponosni smo na medalje i kvalitetu ulja, ali muči nas klasika – nemamo ljudi koji bi to iznijeli u poslu. Gubimo stanovništvo i džaba nam medalje ako nema radnih ruku. Gospođa mi je najveći oslonac, a djeca uskaču vikendom i ljeti”, otvoreno govori Purtić.

Za opuštenu atmosferu i gašenje žeđi pobrinuo se Antiša Bočić, na čijem se štandu s točenim pivom čekalo u redu, stvarajući pravi mali šoltanski „Oktoberfest”, dok su gosti iz Vrgorca, Poetica Distillery, nudili svoj džin nagrađen na prestižnom sajmu u Londonu, ovaj put pretočen u ljetni koktel prigodnog naziva – Olintio Nectar, pod dirigentskom palicom Drage Nosića.

NAČELNIK CECIĆ KARUZIĆ: „Cilj nam je da se šoltanski proizvod proda na šoltanskom stolu”

Zadovoljstvo viđenim nije skrivao ni načelnik Općine Šolta Nikola Cecić Karuzić, s kojim smo razgovarali o dugoročnoj viziji otoka.

„Gostima koji dolaze na otok više nisu dovoljni samo sunce i more. Oni žele guštati, uživati i upoznati autohtone proizvode koje imamo – med, ulje, vino i našu gastronomiju. Želimo da ovdje lijepo pojedu i popiju i na tome gradimo priču.”

Naglasio je kako će uz festival meda i ulja poseban fokus biti stavljen i na Dobričić, autohtonu sortu koja je jedan od roditelja Plavca malog zajedno sa Crljenkom/Zinfandelom.

„Počeli smo raditi i sa školom pa smo prije nekoliko dana imali radionicu pripremanja hrane s medom i uljem za djecu. Treba krenuti od najmanjih nogu. Sljedeće godine nećemo govoriti samo o medu, nego i o pčelama i svim njihovim proizvodima.”

Govoreći o poticanju mladih proizvođača, načelnik ističe kako je Općina u posljednje tri godine kroz natječaje uložila više od 120 tisuća eura u razvoj poljoprivrede.

„Prije 18 godina na Šolti se obrađivalo svega 30 tisuća loza, a danas ih imamo 300 tisuća. Dobar dio toga je Dobričić. Isto tako, pozicionirali smo se na svjetskom tržištu maslinovog ulja. Sada moramo raditi edukacije s ugostiteljima kako bi se ti proizvodi našli izravno na stolovima naših restorana. Najbolje je kada svoj proizvod možete prodati na šoltanskom stolu i kada gost osjeti izvorni okus i miris Šolte.”

Posebno je istaknuo važnost demografske obnove otoka:

„Sezona na Šolti više ne traje dva ili tri mjeseca, nego sedam mjeseci. Mladi ljudi moraju otvarati OPG-ove koji će raditi tijekom cijele godine. Već imamo primjere da se mlade obitelji vraćaju na Šoltu i to mi je najveće zadovoljstvo. Broj djece u vrtiću raste, kao i u školi. Ti ljudi moraju pronaći posao na Šolti i biti svoj gazda na onome što je naše.”

TURISTIČKA ZAJEDNICA: Predsezona u plusu, ljeto tek počinje

Cijelu večer oko štandova pomagali su djelatnici Turističke zajednice Općine Šolta, a Maja Radman rezimirala je uspješan početak manifestacije:

„Program smo započeli u Domu kulture radionicama i Think Tankom, a večer završavamo manifestacijom posvećenom medu i ulju uz grupu Cambi. Park je pun već u predsezoni! Nije još ni zadnji vikend svibnja, a posjećenost je odlična. To je predivna poruka za cijeli otok.”

Dodala je kako je ovo tek početak festivalskih događanja u sklopu Med&Terre.

„Sljedeća manifestacija održava se već 20. lipnja i bit će posvećena Dobričiću. Prvi put organiziramo radionice uparivanja hrane i vina, a navečer nas očekuje velika manifestacija uz sve vinare i nastup Jasne Zlokić.”

Ako se po jutru dan poznaje, odnosno po svibanjskoj večeri ljetna sezona, Šoltu očekuje nezaboravno i okusima bogato ljeto. Vidimo se u lipnju na Dobričiću!