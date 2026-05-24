MED&TERRA ŠOLTA: Spoj stoljetne tradicije i vrhunske gastronomije privukao brojne posjetitelje – ljetna priča nastavlja se vinski u lipnju

Da med i maslinovo ulje nisu samo namirnice, već način života i autentični identitet otoka, pokazao je jučerašnji središnji program manifestacije Med&Terra Šolta – Festival meda i ulja. Dom kulture i šoltanski park u Grohotama bili su pretijesni za sve koji su željeli otkriti zašto su upravo ovi plodovi šoltanskog kamena - "hrana bogova" modernog doba.

Kao uvertira u subotnja događanja, festival je započeo već 19. svibnja u Osnovnoj školi Grohote. Tamo je održana radionica za djecu i mlade pod vodstvom ŠKMER chefova pod nazivom „Medeni menu", tijekom koje su učenici sudjelovali u pripremi jela te upoznavanju nutritivnih vrijednosti meda i maslinovog ulja, a za sve je učenike organizirana i prigodna „medena marenda".

Znanost i tradicija ruku pod ruku

Subotnji program započeo je u ispunjenom Domu kulture stručnim panelom pod nazivom „Nutritivne vrijednosti meda i maslinovog ulja u prehrani djece i mladih" na kojem je sudjelovalo 60 stručnjaka. Na panelu su govorili nutricionistica Dragana Olujić Hudi, chef Željko Neven Bremec, sportski trener Ante Jurić, direktorica TZ Šolte Maja Radman, lokalni pčelar Tin Prar te predsjednik udruge Zlatna Šoltanka Zlatko Burić. Raspravljalo se o tome kako tradicija može postati snažan alat u stvaranju identiteta otoka te kako proizvodi poput šoltanskog maslinovog ulja i meda, koji redovito osvajaju zlatne medalje na svjetskim natjecanjima, mogu postati temelj međunarodne prepoznatljivosti destinacije.

Splitska nutricionistica Dragana Olujić Hudi naglasila je kako med, kao izvrstan izvor šećera, ne treba idealizirati, ali da ima goleme prednosti u odnosu na industrijske slatkiše:

„S obzirom na izniman porast ponude komercijalnih slatkiša i sve veću konzumaciju među djecom, med i varijante slastica s medom svakako su bolji izbor. Osim šećera, med sadrži obilje biološki aktivnih spojeva koji u klasičnim slatkišima gotovo i ne postoje. Sadrži antioksidanse, polifenole, enzime i organske kiseline. Unatoč tome što sadrži jednostavne šećere, glikemijski indeks i porast glukoze manji su nego kod industrijskih slatkiša. Korištenje meda u umjerenim količinama ne bi trebalo izazvati ovisničko ponašanje prema šećeru jer slabije stimulira mehanizme nagrade u mozgu."

Ante Jurić, magistar kineziologije i kondicijski trener s bogatim međunarodnim i domaćim iskustvom (uključujući finale juniorske Lige prvaka s HNK Hajduk, rad u FC Sheriff Tiraspol, FK Velež te angažman na KIF-u), vodio je tematsku raspravu posvećenu ulozi meda u sportu i rekreaciji:

„U današnjem ubrzanom načinu života, razina energije tijekom dana određuje pojedinca. Visoka razina energije najviše dolazi iz zdravih izvora ugljikohidrata. Med u svom sastavu sadrži glukozu, prirodni ugljikohidrat koji, osim što osigurava energiju, pridonosi očuvanju zdravlja te može pomoći u jačanju imuniteta sportaša, rekreativaca i poslovnih ljudi."

Think Tank: Vizija održivog razvoja otoka

Nakon panela uslijedio je inovativni THINK TANK, osmišljen kroz četiri tematske grupe koje su ponudile različite poglede na razvoj Šolte kao gastro destinacije.

„U raspravama su aktivno sudjelovali lokalni proizvođači, pčelari, turistički djelatnici, predstavnici TZ-a Brača i TZ Komiže, ali i učenici Srednje škole „Braća Radić" iz Kaštela, koji su donijeli svježu perspektivu mlađih generacija na temu tradicije i nutricionizma", izjavila je Alma Harašić Bremec, autorica panela i THINK TANK-a te organizatorica ŠKMER-ovih međunarodnih festivala.

Veliki interes privukle su rasprave o turističkom potencijalu autohtonog šoltanskog meda od samoniklog ružmarina (Olintio). Sudionici su tijekom programa imali priliku kušati energetski medeni smoothie (sa skyr-om i borovnicama) namijenjen brzom oporavku energije nakon učenja na panelu.

Gastronomski show i bogatstvo domaćih okusa

Večernji sati u parku donijeli su pravi gastro-spektakl. Pred očima brojnih posjetitelja, ŠKMER-ova ekipa pod vodstvom masterchefa Željka Nevena Bremeca održala je ekskluzivni Cooking show, spojivši tradiciju i modernu kuhinju:

„Pripremili smo tradicionalni brudet od bakalara s krumpirom, pomama, kapulom, maslinovim uljem, medom i aromatičnim šoltanskim začinima. Uz to, ponudili smo i mesni poke bowl – globalno popularno jelo havajsko-japanskih korijena, s pilećim prsima kuhanima sous vide tehnikom, mariniranima u medu, ulju i soji, uz rižu, wakame algu i sezam. Cilj je bio kroz spoj tradicije i suvremenih jela mladima i svim gostima pokazati vrhunski balans i nutritivnu vrijednost naših ključnih namirnica", istaknuo je Bremec.

Uz vrhunske gastronomske kreacije, posjetitelji su uživali u bogatoj prezentaciji domaćih proizvoda. Pršuti i sirevi lokalnih proizvođača, ulje Zlatna Šoltanka, soparnik OPG-a Aljinović i slatki dio programa - kolači i slastice koje su pripremili učenici Srednje škole Braće Radića iz Kaštela. Svoje su vrhunske kapi predstavili cijenjeni lokalni vinari Burica i Purtić dok je vrgorska destilerija Poetica oduševila prisutne posebnim koktelom „Olintio nektar", osmišljenim upravo za ovaj festival na bazi džina i šoltanskog meda. Handmade nakit i otočne suvenire predstavio je Peek&Pop. Mirisi tradicije s modernim potpisom savršeno su se stopili s koncertom grupe Cambi, koja je prerasla u glazbeni završetak subotnje večeri.

Festival već sada gleda prema naprijed. Kako je najavila Alma Harašić Bremec, iduće izdanje festivala planira se u nešto kasnijem razdoblju godine da pčelari mogu predstaviti svježe vrcani med koji će se ocjenjivati i natjecati, a izvrsnost nagraditi.

Najava vinskog lipnja

Iako su dojmovi s prvog izdanja Festivala MED&TERRA još svježi, Šolta ne staje s uzbudljivim programom. Organizatori su iskoristili priliku da najave iduću stanicu ove gastronomske avanture.

"Ovaj svibanj bio je u znaku meda i ulja, a u lipnju se okrećemo našem trećem stupu – vinu. Već sada vas pozivamo da dođete 20. lipnja na Festival vina, događaj posvećen našoj autohtonoj sorti Dobričić. Uz vinski masterclass, sljubljivanje jela i koncert Jasne Zlokić, nastavljamo pričati priču o otoku koji nije samo destinacija koja se posjećuje, nego način života koji se kuša", zaključila je direktorica TZ Šolta, Maja Radman.