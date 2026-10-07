Mediteran nije samo obala: U Sinju se otvara izložba koja propituje kako će izgledati 2035. godina

U srijedu, 7. listopada, s početkom u 19:30 sati, u Gradskoj galeriji Sikirica u Sinju, smještenoj na drugom katu Alkarskih dvora, bit će otvorena gostujuća izložba "Mediteran 2035: iduće poglavlje". Gostovanje izložbe realizirano je u suradnji sa splitskim udrugama Nomad Art i Hrvatskom udrugom likovnih umjetnika Split, a u Sinj stiže nakon premijernog predstavljanja splitskoj publici krajem kolovoza te pulskog izdanja održanog tijekom rujna.

Mediteran nije samo prostor uz more

Jedna od ključnih ideja sinjskog gostovanja jest naglasiti činjenicu koja se, kako ističu organizatori, često zaboravlja ili ignorira – Mediteran ne čine isključivo gradovi i područja smještena neposredno uz obalu.

Mediteranski identitet baštini i unutrašnjost, pa su tako područje Dalmatinske zagore te gradovi poput Sinja, Imotskog i Drniša također sastavni dio šireg mediteranskog kulturnog prostora. Njihovi urbani i kulturni identiteti kroz povijest oblikovali su se pod utjecajem Mediterana i zapadnog kulturnog kruga, ali istodobno i pod snažnim orijentalnim impulsima koji su pristizali s istoka. Upravo se iz takvog shvaćanja Mediterana kao prostora civilizacijskih susreta, razmjene ideja i različitih kulturnih praksi razvija projekt "Mediteran 2035".

Kako će izgledati prostor koji dijelimo?

Izložba otvara pitanje budućnosti prostora koji dijelimo, dok je 2035. godina odabrana kao svojevrsna vremenska točka prema kojoj autori usmjeravaju svoje promišljanje. Riječ je o vremenskom okviru koji je dovoljno blizak da se mogu sagledati moguće posljedice odluka koje donosimo danas, ali istodobno dovoljno udaljen da omogući slobodnije i kritičnije promišljanje društvenih, kulturnih i prostornih promjena koje tek dolaze.

Izložba tako ne govori samo o Mediteranu kakav poznajemo danas, već pokušava otvoriti pitanje njegova sljedećeg poglavlja. Na izložbi su predstavljeni radovi desetero autora – Gorana Radoševića, Dine Milovčić i Franke Tretinjak, koji djeluju kao NJI3, zatim Petra Reića i Andree Majice, Ivana Svaguše, Luke Duplančića, Lucije Bužaničić te Vjerana Juhasa i Vibora Juhasa. Autori kroz različite medije i formate – crteže, animacije, grafike, ilustracije i objekte – nude vlastite vizije budućnosti te interpretacije osobnog doživljaja i razumijevanja Mediterana. Različiti umjetnički pristupi pritom otvaraju prostor za promišljanje identiteta, nasljeđa, sadašnjosti, ali i budućih izazova mediteranskog prostora.

Izložba otvorena do 21. listopada

"Mediteran 2035: iduće poglavlje" u Gradskoj galeriji Sikirica moći će se razgledati do 21. listopada, u redovnom radnom vremenu Galerije. Za vrijeme trajanja izložbe radovi odabranih autora i autorica bit će dostupni i za kupnju po promotivnim cijenama. Projekt "Mediteran 2035: iduće poglavlje" financiran je sredstvima Zaklade "Kultura nova" i Grada Splita.