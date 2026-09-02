Mediji iz BiH: Najveći talent reprezentacije odlazi u Hajduk

Bosanskohercegovački reprezentativac Esmir Bajraktarević trebao bi postati novi igrač Hajduka, javlja Oslobođenje. Prema informacijama tog medija, 21-godišnji krilni napadač danas je doputovao u Split kako bi završio posao sa splitskim klubom.

Bajraktarević bi na Poljud trebao stići na posudbu iz PSV-a, uz mogućnost da ga Hajduk otkupi na kraju sezone ako sve strane budu zadovoljne.

Prema istom izvoru, reprezentativac BiH danas i sutra trebao bi obaviti liječničke preglede i dogovoriti uvjete s Hajdukom, nakon čega bi uslijedilo i njegovo predstavljanje na Poljudu.

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Bajraktarević se tijekom ljeta povezivao s brojnim klubovima, a među njima je bio i zagrebački Dinamo. Posljednjeg dana prijelaznog roka u najjačim europskim ligama ozbiljno se spominjao njegov odlazak u Sevillu, no taj transfer na kraju nije realiziran.

Prema ranijim informacijama, posao sa Sevillom propao je jer nije bilo dovoljno vremena za završetak potrebne dokumentacije i liječničkih pregleda prije zatvaranja prijelaznog roka u Španjolskoj.

Mladi krilni napadač tako je ostao član PSV-a, u koji je stigao u siječnju 2025. godine. Ove sezone nije imao veliku minutažu u nizozemskom klubu, a njegovu situaciju dodatno je zakomplicirao dolazak Samija Ouaissa iz NEC-a.

Bajraktarević je ove sezone nastupio i protiv Utrechta, kada je dobio 25 minuta u pobjedi PSV-a 6:1. Sada bi veću minutažu mogao potražiti upravo na Poljudu.

Riječ je o 21-godišnjem reprezentativcu Bosne i Hercegovine rođenom u američkom Appletonu, koji primarno igra na krilnim pozicijama. Za reprezentaciju BiH već je skupio značajno međunarodno iskustvo.