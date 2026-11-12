Medicinski tehničar progovorio o Perišu i njegovoj hospitalizaciji 2019.: "Taj trenutak pamtit ću još dugo"

Medicinski tehničar iz bolnice u Jankomiru, odlučio je istupiti u javnost, ali anonimno, uz zaštićeni identitet. Želi, kaže, ukazati na probleme i propuste u sustavu koji se događaju u posljednjih 10 godina. S njim je u RTL-u Danas razgovarala Ivana Ivanda Rožić.

Vi ste bili prije 7 godina na intervenciji kad je Kristian došao u bolnicu, kako je to izgledalo?

- Izrazito mi se snažno vraćaju slike tog nemilog događaja. To je bila jedna nedjelja gdje smo pozvani na intervenciju kao dio interventnog tima u tom trenutku u toj bolnici. Taj trenutak pamtim i pamtit ću ga još dugo. Isključivo iz tog razloga nisam bio svjestan intervencije kojeg tipa idem. U tom trenutku se sjećam tog pacijenta koji je izrazito rastrojen i psihotičan izveo ostatak muškog akutnog odjela na hodnik. Konkretno, u tom trenutku, kad sam imao priliku se naviriti i vidjeti kakva je situacija, vidio sam kako taj isti pacijent priča ostatku pacijenata kako ima borbu u kavezu za tri dana i da želi otići. Najveći problem je tada bio propust tog sustava. Ako to tako mogu nazvati je to da je nas bilo u tom trenutku kronično manjka da bismo mogli na bilo kakav način izvesti savjesno sputavanje.

Što to znači savjesno?

- To znači da je po pravilima struke potrebno petero ljudi da bi se izvršilo humano i bezopasno sputavanje. Ja sam u tom trenutku, vjerovali ili ne, koristio dupla sredstva vezivanja. Pojačao sam količinu tih remena samo iz te nesigurnosti. Ja u toj situaciji nisam bio siguran da li on može slomiti remene ili ne. U tom trenutku bilo je nas dva muška tehničara, dvije sestre pred mirovinu i liječnik.

Koristi li se jastuk inače?

- Jastuk je, nažalost, zbog pomanjkanja kvalitetnih i sofisticiranih sredstava sputavanja kod nas, nažalost, prirodno sredstvo koje se koristi isključivo na način da se priloži na glavu tog pacijenta, bez da se radi ikakav pritisak i služi na neki način kao tkanina preko lica psihotičnog shizofrenog agresivnog pacijenta da usred te intervencije ne bi na bilo koji način ozlijedio ugrizima ili nas kontaminirano slinom za koju ne znamo i moramo pristupati svakome kao da je kontaminiran i da nas može u konačnici isto tako koštati.

Znači, jastuk je uobičajeno sredstvo?

- Jastuk je uobičajeno sredstvo u trenucima kad situacija eskalira na način da mi nemamo petu, šestu i sedmu osobu koja će nam u tom trenutku otići po masku u ambulantu, koja će donijeti i koja će tom čovjeku staviti masku na lice da nas isti ne bi nastavio pljuvati.

Kako komentirate udarce na snimci?

- Ne odobravam. Stvarno ne mogu naći riječi kojima bih opravdao taj način postupanja. Imao sam, nažalost, priliku oči u oči stati s tom osobom koja je izrazito krupna, izrazito razvijene muskulature i nažalost, izrazito bila rastrojena u trenutku mog susreta s njim

Što je s policijom u tim situacijama?

- Policija se često odnosi prema nama na način: Što ćemo mi rješavati probleme u vašoj ustanovi? Kao da mi vas zovemo da dođete k nama u stanicu rješavati naše.

Tko je po vama kriv za cijelu ovu situaciju koja se dogodila?

- Pa ne mogu konkretno generalizirati i tu stavljati nečiju krivnju na prvo mjesto, samo mogu reći da je po meni ponovno zakazao sustav, postepeno i u etapama. Po meni tu puno više ljudi snosi odgovornost nego u trenutku ključni akteri, od kojih je nekolicina privedena. Ne slažem se na taj način.

Danas je ravnateljica podnijela ostavku, je li vas to iznenadilo?

- Pa iskreno, reći ću da nije. Sudeći po svim ostalim primjerima iz ostalih zemalja, mislim da je to čisti priziv savjesti i da bi se svatko u današnje vrijeme na takvim pozicijama trebao odnositi isključivo prema svojoj savjesti, a pogotovo u zdravstvu. U zdravstvu, ljudima bez savjesti, nažalost, mjesta nema, po meni. Kronično je pomanjkanje stručnog kadra. Mi radimo suprotno svim regulama i normama razvijenih zemalja. Imamo duplo više pacijenata na brizi nego ostale ustanove u Europi, rekao je medicinski tehničar iz bolnice u Jankomiru Ivani Ivanda Rožić za RTL Danas.