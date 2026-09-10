McDonald's napokon stiže u Kaštela: Započela izgradnja restorana u Kaštel Sućurcu

Dugoočekivani projekt dolaska svjetski poznatog lanca brze prehrane u Kaštela napokon je prešao iz faze papira i projektiranja u konkretne radove na terenu. Na parceli u Kaštel Sućurcu pojavili su se građevinski strojevi i radnici, a službena gradilišna ploča potvrdila je da je krenula izgradnja McDonald's restorana.

Radovi su počeli 26. kolovoza 2026. godine, a građevinsku dozvolu izdao je Grad Kaštela, Upravni odjel za prostorno uređenje i zaštitu okoliša 26. ožujka 2026. godine. Investitor je tvrtka Globalna hrana d.o.o. iz Zagreba, nositelj McDonald's franšize za Hrvatsku, dok je projektant Nemeth-Projekt d.o.o. Glavni izvođač radova je splitska tvrtka Sanit-Gradnja d.o.o., a stručni nadzor vrši Scalar d.o.o. iz Zagreba.

Prizemni objekt s terasom i McDriveom

Radovi se izvode na novoformiranoj građevinskoj čestici 4234 k.o. Kaštel Sućurac, uz Ulicu satnije Putalj bb, u neposrednoj blizini raskrižja s Cestom Ivana Pavla II, odnosno sjeverno od trgovačkog centra Stop Shop.

Planirano je da objekt bude prizemnica tlocrtne površine 540 metara kvadratnih s nadstrešnicom od 150 metara kvadratnih te prostranom terasom od 350 metara kvadratnih na zapadnoj strani. Sa sjeverne strane objekta, uz samu magistralu, predviđeni su prozori za uslugu McDrive, što će vozačima omogućiti brzu narudžbu i preuzimanje hrane iz automobila.

Novi restoran moći će odjednom primiti oko 120 gostiju, a uz restoranski dio i sanitarije obuhvaćat će modernu kuhinju, prateće prostorije za osoblje te osiguran prilaz za dostavna vozila i tehniku na istočnom dijelu čestice.

Priča o dolasku McDonald'sa u Kaštela započela je još 2022. godine izdavanjem prve lokacijske dozvole, a nakon što je projekt prošao sve faze razvoja i ishođenja potrebnih akata, Kaštelani i njihovi gosti uskoro će dobiti svoj prvi restoran ovog lanca, piše Portal grada Kaštela.