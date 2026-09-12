Mbappé progovorio o bizarnom trendu na internetu: "Uspoređuju me s ljudima koji su ubijali milijune"

Kylian Mbappé prvi je put otvoreno komentirao brojne šale i fotomontaže koje posljednjih mjeseci kruže društvenim mrežama, a na kojima ga korisnici prikazuju kao diktatora.

Francuska nogometna zvijezda priznaje da razumije humor koji stoji iza dijela takvih objava, ali smatra da su neke usporedbe prešle granicu dobrog ukusa.

„Postoji dio koji je manje smiješan“

Trend je posebno dobio na popularnosti tijekom Svjetskog prvenstva 2026. godine. Društvenim mrežama počele su se širiti fotografije izrađene uz pomoć umjetne inteligencije na kojima je Mbappé prikazan u vojnim uniformama, na prijestolju ili uz povijesne diktatore.

Uz njega se počeo vezivati i nadimak „Mobutu“, prema nekadašnjem diktatoru Zaira Mobutuu Sese Seku.

– Postoji dio kojemu je to smiješno jer vidi da je nekim ljudima to dobronamjerna šala. Ali postoji i dio koji je malo manje smiješan jer znamo kakvu su štetu takvi ljudi napravili kroz povijest – rekao je Mbappé.

Francuzu posebno smetaju usporedbe s osobama odgovornima za smrt i patnju velikog broja ljudi.

– Uspoređivati me s ljudima koji su ubijali druge ili milijune i milijune ljudi učinili nesretnima... Ne mislim da sam ja to napravio u životu – poručio je.

Mbappé smatra kako takve objave, bez obzira na to što su zamišljene kao humor, ponekad pokazuju nedostatak političke i ljudske svijesti.

Dembéléu ipak ne zamjera

Zanimljivo, njegov reprezentativni suigrač Ousmane Dembélé također ga ponekad naziva „Mobut“, ali Mbappé njemu to ne uzima za zlo.

Objasnio je kako je Dembélé nadimak preuzeo s društvenih mreža te ga među njima koristi isključivo kao prijateljsku šalu. Za Mbappéa je, međutim, granica jasna – jedno je šala među prijateljima, a drugo uspoređivanje s diktatorima odgovornima za teške zločine.