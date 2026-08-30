Mavrović nakon Hrgovićeva osvajanja svjetskog naslova: "Filipe, najveći si ikada s ovih prostora"

Željko Mavrović oglasio se nakon velike pobjede Filipa Hrgovića protiv Mosesa Itaume i osvajanja IBF-ova naslova svjetskog prvaka u teškoj kategoriji.

Jedan od najboljih hrvatskih boksača u povijesti oduševljen je Hrgovićevim nastupom, a posebno je istaknuo njegovu izdržljivost, hrabrost i način na koji je uspio preokrenuti iznimno tešku borbu.

"Veličanstvena pobjeda Filipa Hrgovića nad Mosesom Itaumom! Čestitke u nevjerojatnoj borbi koja će ući u povijest teške kategorije! Fantastična ustrajnost, hrabrost i srčanost našeg Filipa donijela mu je naslov svjetskog prvaka! Filipe, možeš pretrpiti više nego itko i najveći si ikada s ovih prostora", napisao je Mavrović na Instagramu.

Mavrović je i sam napadao svjetski naslov

Mavrovićeve riječi imaju posebnu težinu jer je i sam svojedobno bio nadomak svjetskog naslova u teškoj kategoriji.

U rujnu 1998. godine borio se protiv legendarnog Lennoxa Lewisa za WBC-ov pojas. Mavrović je protiv jednog od najboljih teškaša svoje generacije izdržao svih 12 rundi, a Lewis je na kraju slavio jednoglasnom odlukom sudaca.

Bio je to jedini poraz Mavrovićeve profesionalne karijere, koju je završio s omjerom od 27 pobjeda i jednog poraza.

Njegova borba s Lewisom godinama je predstavljala najveći hrvatski uspjeh u profesionalnom boksu teške kategorije kada je riječ o napadu na svjetski naslov.

Hrgović je sada otišao korak dalje. Itaumu je nakon dramatičnog preokreta svladao tehničkim nokautom u devetoj rundi i osvojio IBF-ov pojas svjetskog prvaka.