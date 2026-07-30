Maturanti osumnjičeni za palež Vjesnika pušteni na slobodu

Učenici osumnjičeni za požar nebodera Vjesnika pušteni su na slobodu - doznaje RTL. U kućnom pritvoru dvojica maturanata proveli su i svoje školske dane. Zbog odnosa pravosuđa prema maloljetnicima stigla je i oštra kritika pravobraniteljice za djecu! Dvojica 18-godišnjaka su 40 dana provela u Remetincu, a potom sedam mjeseci u istražnom zatvoru kod kuće.

"Je, na prvoj raspravi koja je održana doneseno je rješenje da se moj klijent pušta na slobodu, znači ukida mu se istražni zatvor u domu. I trenutno je u fazi da je Državno odvjetništvo uložilo žalbu na to rješenje i čekamo odluku po toj žalbi", rekao je Ivan Orešković, odvjetnik prvoosumnjičenog za požar Vjesnika. Njihovi odvjetnici se nadaju kako će žalba biti odbijena i da neće morati ponovno u istražni zatvor.

"Mogu potvrditi da je moj klijent pušten na slobodu, na prvoj glavnoj raspravi 16.7. sudsko vijeće Općinskog suda je donijelo odluku o puštanju na slobodu u odnosu na obojicu okrivljenika", objasnio je Petar Barbir, odvjetnik drugoosumnjičenog za požar Vjesnika. Nisu smjeli napuštati svoj dom niti ići u školu.

Jedan čeka jesenski rok

"Pred sami kraj istražnog zatvora u domu, njemu je dopušteno da polaže određene razredne ispite, ali s obzirom na tromost sustava, određene ispite nije uspio položiti i čekamo ovaj jesenski rok da bi izašao na maturu", dodao je Orešković. Drugoosumnjičeni je od deset mjeseci koliko je punoljetan osam proveo zatvoren.

"Dobro se držao, trudio se. Uspio je završiti četvrti razred srednje škole na način da su djelatnici Ministarstva obrazovanja došli doma da on polaže maturu, položio je i upisao fakultet", kaže Barbir. Na slobodi su od sredine ovog mjeseca.

"Žao mi je što nisu imali priliku i što im je bilo uskraćeno pravo na obrazovanje, ja se nadam i vjerujem da će svi nešto iz toga naučiti i da će se donositi mjere u skladu s kaznenim djelom koje su počinili i s pravom djece koje trebaju ostvarivati bez obzira jesu li nešto počinili ili ne", smatra pravobraniteljica Tatjana Katkić Stanić.

Još više smršavio

Od samog početka njihovi odvjetnici tražili su da im se ukine istražni zatvor i da ih nadzire elektorničkim putem nanogice. Svi zahtjevi bili su odbijeni.

"Ono što sam ja primijetio da je, iako je bio mršav, još je i više smršavio očito je i to utjecalo. Kada smo predlagali ukidanje istražnog jedan od argumenata bio je i to da nije imao balkon. Zamislite nekoliko mjeseci provesti u 40 kvadrata i da ne vidite sunčevu zraku", dodao je Orešković. Smatraju da nema opasnosti od ponavljanja djela.

Ako sud nakon što se provede postupak zaključi da oni jesu krivi onda će ih osuditi na adekvatnu kaznu, nema potrebe da oni ove godine 18., 19., 20. godinu provode u zatvoru dok se suđenje ne završi. Odluka je na Županijskom sudu u Zagrebu.