Maturant iz Trogira osmislio Bodomat. Što je to?

Prijava za studentski dom svake godine mnogim studentima i maturantima stvara brojne nedoumice. Sustav bodovanja propisan je službenim Pravilnikom, no mnogi ga teško razumiju ili nemaju jasnu sliku o tome koliko bodova ostvaruju te kakve su im realne šanse za smještaj u pojedinom domu.

Upravo zato nastao je Bodomat, besplatni online alat koji studentima i maturantima izračunava bodove za upis u studentski dom prema službenom Pravilniku te pokazuje prag i procjenu šanse za svaki dom.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Alat je izradio maturant Viktor Viljac

Iza Bodomata stoji Viktor Viljac, maturant iz Trogira i jedan od osnivača splitske Udruge Neutroni. Alat je, kako se navodi, izradio samostalno, u slobodno vrijeme, za otprilike mjesec dana.

Na ideju je došao nakon što su mu se kolege počeli javljati s pitanjima jer se nisu snalazili u kompliciranom sustavu bodovanja. Cijela priča ima i osobnu notu – Viljac svakodnevno putuje više od tri sata do škole, a iduće godine i sam kreće na fakultet te će mu studentski dom vjerojatno biti važna opcija.

Bodomat radi za domove diljem Hrvatske

Korištenje alata je jednostavno. Korisnik unosi prosjek ocjena, broj ECTS bodova i okolnosti koje utječu na bodovanje, poput prihoda, članova kućanstva na školovanju, statusa, nagrada i drugih relevantnih podataka. Nakon toga Bodomat izračunava ukupan broj bodova i prikazuje procjenu šanse za svaki dom u odabranom gradu.

Alat pokriva domove u više gradova diljem Hrvatske, među ostalim u Zagrebu, Splitu, Rijeci, Osijeku, Zadru, Varaždinu i Puli. Dostupan je na stranici www.bodomat.com i za izračun nije potrebna registracija.

"Želim da student, kad vidi svoj rezultat, osjeti mir"

Autor Bodomata ističe da mu je cilj bio pojednostaviti sustav koji mnogima izgleda nejasno i stresno.

"Ovo je samo mali alat, ne nešto veliko, ali nadam se da će pomoći", kaže Viktor Viljac, autor Bodomata. "Volim uzeti nešto komplicirano i učiniti ga jednostavnim. Želim da student, kad vidi svoj rezultat, osjeti jednu stvar, mir. Sve se računa po službenim pravilima, a podatke sam prikupio iz javnih rang lista studentskih centara."

Nije službeni alat, već neprofitni projekt

Važno je naglasiti da Bodomat nije službeni alat studentskih centara ni ministarstva. Riječ je o samostalnom, neprofitnom i nekomercijalnom projektu koji se oslanja na javno dostupne podatke, službene rang liste studentskih centara i Pravilnik.

Rezultati koje alat prikazuje predstavljaju procjenu. Konačan poredak i odluku o dodjeli mjesta donosi nadležni studentski centar.

Bodomat je osmišljen i uz brigu o privatnosti korisnika. Izračun se odvija u pregledniku korisnika, osjetljivi podaci ne vežu se uz identitet, a hosting je u Europskoj uniji. Autor planira alat u budućnosti dodatno razvijati, među ostalim i prema izračunu bodova za upis na fakultet te široj studentskoj navigaciji.