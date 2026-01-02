Matko i Brane zapalili atmosferu u Solinu, pogledajte video

Novogodišnja noć u Solinu završila je u velikom stilu – Matko & Brane su zapalili atmosferu na Gradini i priredili koncert za pamćenje. Stihovi „Nećemo noćas doma, nećemo do zore“ odjekivali su prostorom, dok su se pjesma i ples nastavili do kasnih noćnih sati.

Njihov nastup bio je kruna koncertnog programa u Gradini i tradicionalni završetak Solinskog Adventoriuma, koji je i ove godine privukao velik broj posjetitelja. Publika je od prvih taktova pjevala zajedno s izvođačima, a dobra energija i pozitivna atmosfera obilježile su posljednje sate stare godine.

Organizatori su se nakon koncerta zahvalili svima koji su sudjelovali u manifestaciji, istaknuvši kako bez publike ovakvi trenuci ne bi bili mogući. Iako se dojmovi još nisu slegli, poručuju kako se već počinje razmišljati o programu za sljedeću godinu, s ciljem da Adventorium u Solinu ponovno donese glazbu, druženje i dobru zabavu.