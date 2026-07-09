Matijević žestoko napao Direkt: "Da im nije bilo mene, sjednice bi gledali na televiziji. Neka me ne vuku za jezik"

Nakon što je Davor Matijević, nezavisni gradski vijećnik u Gradskom vijeću Grada Splita i bivši predsjednik splitskog SDP-a, poručio da će ostavku dati tek kada to učine svi pravomoćno osuđeni gradski vijećnici, sada se dodatno osvrnuo na reakcije svojih dojučerašnjih političkih partnera.

Podsjetimo, nakon objave da je Matijević pravomoćno kažnjen zbog psihičkog nasilja u obitelji, splitska politička scena ponovno je uzavrela. Dio stranaka i gradskih vijećnika zatražio je njegovu ostavku, a posebno su se oglasili njegovi bivši stranački i koalicijski partneri.

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"Prema svima sam bio maksimalno otvoren"

Matijević tvrdi da ga je iznenadila reakcija ljudi s kojima je donedavno politički surađivao. "Iznenadili su me moji dojučerašnji stranački kolege, kao i koalicijski partneri", rekao je Davor Matijević.

Kako tvrdi, prema svima je bio otvoren te im je, kaže, dao uvid u poruke koje se spominju u cijelom slučaju.

"Prema svima sam bio maksimalno otvoren i transparentan. Svima sam dao poruke na uvid i nakon toga nitko nije imao problem ni ući u koaliciju sa mnom, niti je, u slučaju Kukoča, bilo ikakve prepreke da mi bude šef kampanje", poručio je Matijević.

Posebno prozvao Direkt

U svom novom istupu posebno se osvrnuo na stranku Direkt, od koje je, kako kaže, očekivao više korektnosti.

"Posebno me iznenađuje Direkt, od kojih bih očekivao više korektnosti. Uostalom, jedino meni mogu zahvaliti što danas ne prate sjednice Gradskog vijeća na televiziji. Ovo se ne odnosi na Možemo!, nego isključivo na njih, a oni vrlo dobro znaju o čemu govorim", kazao je Matijević. Njegova izjava dolazi nakon što se u javnosti otvorilo pitanje njegova daljnjeg političkog djelovanja u Gradskom vijeću Grada Splita, osobito s obzirom na činjenicu da je nakon izlaska iz SDP-a nastavio djelovati kao nezavisni vijećnik te je u aktualnom sazivu često jedna od važnih ruku u odnosima snaga između vladajućih i oporbe.

"Neka me ne potežu za jezik"

Matijević je u nastavku poručio da postoje interne političke okolnosti o kojima dosad nije javno govorio.

"To što sam korektan i što o nekim internim stvarima ne govorim javno ne znači da ih ne bih mogao iznijeti. Zato neka me ne potežu za jezik", zaključio je Davor Matijević.

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