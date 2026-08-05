Matijević za Dan pobjede: "Moja najveća pobjeda je što s obitelji mogu slobodno uživati u Hrvatskoj"

Povodom Dana pobjede i domovinske zahvalnosti te Dana hrvatskih branitelja oglasio se Marko Matijević, gradski vijećnik iz redova stranke Centar, koji je građanima uputio čestitku i posebnu zahvalu hrvatskim braniteljima. Matijević je uz obiteljsku fotografiju istaknuo kako svojom najvećom životnom pobjedom smatra mogućnost da s obitelji slobodno živi i uživa u Hrvatskoj.

"Tu su mi pobjedu omogućili hrvatski branitelji"

"Dragi prijatelji, sretan vam Dan pobjede! Ovo na slici je moja najveća pobjeda - da sa svojom obitelji mogu slobodno uživati u našoj maloj, ali predivnoj državi", poručio je Matijević. Naglasio je kako slobodu koju danas uživaju hrvatski građani smatra rezultatom hrabrosti i pobjede hrvatskih branitelja u Domovinskom ratu. "Tu moju pobjedu omogućili su mi naši suludo hrabri branitelji pobjedom u Domovinskom ratu protiv znatno moćnijeg agresora i zbog toga sam im do groba zahvalan", naveo je.

Čestitka pripadnicima Hrvatske vojske

Matijević je čestitku uputio i svim aktivnim pripadnicima Oružanih snaga Republike Hrvatske, posebno vojnicima koji sudjeluju u međunarodnim misijama. "Veliki pozdrav i čestitke svim aktivnim pripadnicima Oružanih snaga RH, a pogotovo onima koji trenutačno u sklopu NATO-ovih, UN-ovih i misija Europske unije predstavljaju i brane čast naše domovine diljem svijeta", zaključio je gradski vijećnik.