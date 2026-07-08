Matijević nakon presude prvi put javno progovorio: "Zbog dostojanstva svog djeteta poruke do danas nisam objavio, iako osobno nemam ništa protiv da to učinim"

Davor Matijević oglasio se na društvenim mrežama nakon posljednjih prozivki vezanih uz njegovu privatnu situaciju i prekršajnu kaznu od 265 eura.

Splitski gradski vijećnik i nekadašnji kandidat za gradonačelnika Splita tvrdi kako se poruke iz turbulentnog razdoblja razvoda koriste kao sredstvo političkog obračuna te ističe da zbog dobrobiti svog djeteta nije želio javno iznositi detalje obiteljskog odnosa.

U opširnoj objavi Matijević navodi kako poruke zbog kojih je kažnjen nisu bile prijeteće ni uznemirujuće, već dio međusobne komunikacije tijekom teškog razvoda. Tvrdi i da su za cijelu situaciju znali ljudi iz njegova tadašnjeg političkog okruženja, uključujući stranačko vodstvo i koalicijske partnere.

- Kada se dvoje ljudi rastaje i prepire, nerijetko padnu teške riječi. U mom slučaju radilo se o međusobno razmijenjenim porukama. Te poruke nisu bile ni prijeteće ni uznemirujuće niti se razlikuju od onoga što se, nažalost, često događa u teškim razvodima.

Jedina razlika je u tome što su moje poruke postale instrument političke osvete zbog posla kojim se bavim.

Kad bih ih objavio, vjerujem da bi svima bilo jasno da nisam nikakav nasilnik. Upravo zbog dostojanstva svog djeteta te poruke do danas nisam objavio, iako osobno nemam ništa protiv da to učinim. Zbog djeteta sam šutio i kad je moj, sad već bivši punac tražio sastanak sa Šutom i ponudio mu kako mi naštetit u kampanji. Šuta je tad bio korektan pa je prekinio sastanak, a ovaj je otišao ponudit Puljku, šta je ovaj objeručke prihvatio. Poslije je ovaj davao intervju protiv mene.

Unatoč tome, sadržaj tih poruka i cijelu obiteljsku situaciju svojevremeno sam pokazao vodstvu svoje tadašnje stranke, uključujući predsjednika stranke Hajdašu Dončiću, kao i koalicijskim partnerima s kojima sam izlazio na izbore. Sve je to znao i čovjek koji me danas proziva. Znao je sadržaj poruka, a unatoč tome prihvatio je biti voditelj mog izbornog stožera.

Posebno je licemjerno što stranka koja u svojim redovima ima saborskog zastupnika čiji je razvod bio daleko teži, a spominjale su se i optužbe za fizičko nasilje (nije Lalovac) danas pokušava politički lešinarit na mojoj prekršajnoj kazni od 265 eura?!

Nije im smetala ni koalicija sa ljudima čiji su članovi imali optužnice za prijetnje novinarkama ili su slali seksualne sadržaje maloljetnicama. To im je prihvatljivo kad treba dobit koji glas više.

I ne, ne optužujem tog saborskog zastupnika. Znam koliko razvod može biti težak, koliko iscrpljujuća može biti borba oko djeteta i koliko se obiteljske situacije mogu iskriviti i zloupotrijebiti u političke svrhe.

Zato smatram da je lešinarenje na tuđim obiteljskim tragedijama i razvodima najniža razina politike.

S razlogom su neki ljudi danas bivši u mom životu. A ja sam iskreno sretan što ovom političkom društvu više ne pripadam ni na koji način - napisao je na Facebooku.