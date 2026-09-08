Matijević traži tematsku sjednicu o Čistoći: Na odgovore želi pozvati Ivicu i Marijanu Puljak te bivšeg direktora

Splitski gradski vijećnik Davor Matijević zatražio je sazivanje tematske sjednice Gradskog vijeća o poslovanju Čistoće tijekom mandata bivšeg gradonačelnika Ivice Puljka. Povod su, kako navodi, informacije i dokumenti koji su posljednjih mjeseci izašli u javnost, a koji otvaraju pitanja o javnim nabavama, odnosima s dobavljačima i odgovornosti tadašnje gradske uprave.

Matijević traži da se sjednica održi u najkraćem mogućem roku te da vijećnicima prethodno bude dostavljena relevantna dokumentacija Grada Splita i Čistoće.

„Čistoća je gradska tvrtka koja raspolaže značajnim javnim sredstvima i obavlja jednu od najvažnijih komunalnih djelatnosti u gradu. Zbog toga Gradsko vijeće ne može ostati po strani kada se pojave ozbiljne sumnje u nepravilnosti u poslovanju, provođenju javnih nabava, odnosima s dobavljačima te postupanju odgovornih osoba u gradskoj tvrtki i tadašnjoj gradskoj upravi”, navodi u zahtjevu.

U fokusu nabava biostabilizatora i balirke

Matijević smatra da je potrebno posebno raspraviti okolnosti nabave biostabilizatora i balirke, pripremu natječajne dokumentacije, ulogu zaposlenika i rukovodećih osoba Čistoće te komunikaciju između gradske tvrtke i Grada Splita.

Traži i da se razjasni postupanje tadašnjeg gradonačelnika Ivice Puljka u vezi s predmetnim postupcima.

„Dokumenti koji su dosad postali dostupni javnosti otvaraju pitanja na koja građani Splita, zaposlenici Čistoće i gradski vijećnici imaju pravo dobiti jasne i potpune odgovore”, poručuje Matijević.

Na sjednicu želi pozvati Karoglana i Puljkove

Prema zahtjevu, na tematsku sjednicu trebali bi biti pozvani bivši direktor Čistoće Ivica Karoglan, bivši gradonačelnik Ivica Puljak i saborska zastupnica Marijana Puljak. Matijević traži i dolazak odgovornih osoba Čistoće koje mogu dati informacije o spornim postupcima i javnim nabavama te predstavnika nadležnih gradskih službi.

Od Karoglana želi odgovore o načinu upravljanja Čistoćom, odnosima s dobavljačima, ulozi pojedinih zaposlenika i rukovoditelja te okolnostima nabave biostabilizatora.

Od Ivice Puljka traži da objasni što je znao o spornim postupcima, kada je za njih saznao, zbog čega se osobno uključivao u pojedine faze javne nabave te je li njegova administracija reagirala na upozorenja i moguće nepravilnosti.

Marijanu Puljak želi pitati o njezinim javnim istupima vezanima uz Čistoću i biostabilizatore te informacijama kojima je raspolagala kada je javno prozivala druge zbog zaustavljanja ili preispitivanja nabave novih biostabilizatora.

„Svrha nije provođenje kaznenog postupka”

Matijević naglašava da tematska sjednica ne bi trebala preuzeti ulogu policije, državnog odvjetništva ili drugih nadležnih institucija, nego utvrditi političku i upravljačku odgovornost.

„Svrha tematske sjednice nije provođenje kaznenog postupka niti preuzimanje uloge nadležnih institucija. Posao Gradskog vijeća jest utvrditi političku i upravljačku odgovornost te dobiti odgovore o tome kako se upravljalo gradskom tvrtkom i javnim novcem”, navodi.

Dodaje da, ako su u Čistoći postojale nepravilnosti, Gradsko vijeće mora utvrditi tko je za njih znao, tko ih je omogućio, tko ih nije spriječio i tko za njih mora snositi odgovornost.

„Građani Splita imaju pravo znati što se događalo u njihovoj gradskoj tvrtki”, zaključuje Matijević.

U dostavljenom zahtjevu nije naveden datum održavanja sjednice. Riječ je o zahtjevu za njezino sazivanje, a ne o već zakazanoj sjednici. Sumnje i pitanja koja Matijević iznosi nisu u ovom tekstu predstavljeni kao utvrđene nepravilnosti.