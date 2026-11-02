Matijević otvorio pitanje milijunskih nabava u Čistoći: "Oprema i strojevi stoje neiskorišteni, želim konkretne odgovore"

Splitski gradski vijećnik Davor Matijević, na čiju je inicijativu sazvana današnja tematska sjednica Gradskog vijeća o poslovanju Čistoće, uoči početka rasprave objasnio je zbog čega je zatražio da se pred vijećnicima otvore pitanja poslovanja gradske tvrtke u vrijeme bivšeg direktora Ivice Karoglana i bivšeg gradonačelnika Ivice Puljka. Posebno je upozorio na javne nabave vrijedne oko milijun eura te opremu koja, prema njegovim riječima, nije u funkciji.

Matijević je, podsjetimo, inicirao održavanje sjednice i prikupio potrebne potpise gradskih vijećnika, a istaknuo je kako cilj rasprave nije preuzimanje uloge istražnih institucija, nego dobivanje konkretnih odgovora o načinu trošenja javnog novca. "Sjednica je sazvana nakon čitavog niza informacija o sumnjivom poslovanju u mandatu Ivice Karoglana kao direktora te bivšeg gradonačelnika Ivice Puljka. Ova tematska rasprava nije inicirana kako bismo glumili DORH i istražna tijela jer to nije na nama. Činjenica je da govorimo o javnim nabavama u iznosu od oko milijun eura, koliko je uloženo u opremu i strojeve koji stoje neiskorišteni", poručio je Matijević.

Što će biti s biostabilizatorom i balirkom?

Jedno od ključnih pitanja na koje očekuje odgovore odnosi se na budućnost nabavljene opreme, ponajprije biostabilizatora i balirke. Od aktualnog vodstva Čistoće želi čuti mogu li se ti uređaji staviti u funkciju i kakvi su planovi za njihovu daljnju upotrebu. "Želio bih dobiti odgovore od nove uprave o tome što će konkretno napraviti s biostabilizatorom, je li u upotrebi i može li ga se staviti u funkciju. Isto vrijedi i za balirku. Na ta pitanja očekujem odgovor od postojeće uprave", kazao je. Naglasio je i kako rasprava ne bi trebala ostati ograničena isključivo na poslovanje prethodne uprave. Smatra da je potrebno otvoriti i pitanja budućih ulaganja, planova aktualnog vodstva te kapaciteta odlagališta Karepovac.

"Želio bih da ne razgovaramo samo o onome što se događalo, nego da vidimo i koji će biti konkretni potezi nove uprave gradske tvrtke", istaknuo je Matijević.

"Na njihovu mjestu ja bih došao"

Uoči sjednice osvrnuo se i na nedolazak bivšeg direktora Ivice Karoglana te bivšeg splitskog gradonačelnika Ivice Puljka. Prema njegovim riječima, obojica su dobila poziv na sjednicu kako bi imali priliku iznijeti svoju stranu priče i odgovoriti na pitanja o poslovanju Čistoće tijekom prethodnog mandata.

"Ivica Karoglan i Ivica Puljak bili su pozvani da kažu svoju stranu priče, ako za tim imaju potrebu, a koliko vidim, oni tu potrebu nemaju. Na njihovu mjestu ja bih došao", zaključio je Matijević.