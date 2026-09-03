Matijević odgovorio Marijani Puljak: "Njihova opsjednutost sa mnom nešto je zbog čega bi se već i sami trebali početi brinuti"

Davor Matijević oglasio se na Facebooku nakon prozivki Marijane Puljak.

„Bračni par Puljak pokazao se toliko toksičnim da sam se na to, nažalost, već navikao. Njihova opsjednutost sa mnom nešto je zbog čega bi se već i sami trebali početi brinuti“, napisao je Matijević.

Osvrnuo se i na sastavljanje SDP-ove liste za kotarske izbore na Blatinama. Tvrdi kako su Puljkovi, među sedamdesetak članova SDP-a s Blatina, sami odabrali sedam osoba s kojima su razgovarali, sastavljali listu i na kraju odlučili tko će se na njoj naći.

Matijević pritom navodi kako ga sam, kako kaže, gospodin Šarotić u svojim istupima ni ne spominje, ali smatra da ga Marijana Puljak ipak smatra odgovornim za događanja na Blatinama.

U nastavku objave iznio je i niz političkih prozivki vezanih uz poslovanje splitske Čistoće i nabavu opreme, navodeći da, kako tvrdi, „sveznajuća Marijana“ zna tko je za što odgovoran, ali ne zna odgovor na pitanja koja se tiču tih slučajeva.

Posebno se osvrnuo na postupke vezane uz nabavu novih biostabilizatora, kao i na Puljkove poteze vezane uz određene osobe i poslovne odluke, pritom iznoseći svoje političke ocjene.

„Očekujem da i za to okrivi mene“, poručio je Matijević.

Istodobno je istaknuo kako se, dok se u Splitu vode političke polemike, on i njegovi suradnici u Zagrebu bave pitanjem Hotela Zagreb i njegovom mogućom prenamjenom u dom za starije osobe.

„I imamo dobre vijesti!“, poručio je Matijević, ne otkrivajući u objavi dodatne detalje o novostima.

Na kraju je dodao kako on i njegovi suradnici i dalje ne koriste putne troškove niti uzimaju dnevnice.