MATIJEVIĆ O KOMUNALNOM REDU: "Danas vas upozoravam da će vam pasti i ova odluka"

Danas je na rasporedu nastavak 19. sjednice Gradskoga vijeća Grada Splita, a uz nastavak 19., vijećnici će raspravljati i o točkama nove sjednice, ujedno i 20. sjednice Gradskog vijeća Grada Splita. Podsjetimo, nova, 20. sjednica Gradskog vijeća Grada Splita ispred vijećnika je 'donijela' 11 točaka dnevnog reda, a o istima će vijećnici danas raspravljati.

Tijekom rasprave o komunalnom redu Davor Matijević se iz SDP-a javio za riječ. Evo što je kazao:

"Upravni sud je rekao da je ovo Gradsko vijeće izglasalo nelegalnu odluku o komunalnom redu i ona je pala. Nisu krive kolege vijećnici. Dali su povjerenje gradonačelniku, zamjeniku, službama. Vjerovali su da je sve po pravilima, usklađeno s konzervatorskim smjernicama, da su poštovani rokovi i slično.

Jutros čitam na portalima izjavu uglednog odvjetnika Ljube Pavasovića Viskovića koji, koliko ja znam, ne zastupa nikoga od ugostitelja i koji kaže kako je tim postupkom grad izložen tužbama za naknadnu štete. Nismo naplatili najam površine, nismo donijeli novac u grad nego će na kraju svi građani Splita, umjesto gostiju, plaćati ugostiteljima to što naš zamjenik nije znao poštivati proceduru. Ok, kolege nisu znale. Ali evo sad svi sve znamo. Presuda i obrazloženje upravnog suda je javno. Mišljenje konzervatora je javno, pravno tumačenje i greške u ovom prijedlogu su isto javne i ponovno se traži od nas da to podržimo.

Uopće neću govoriti o tome da je u nekim slučajevima u pitanju osvetnički pohod, da postoje prijatelji ugostitelji i neprijatelji ugostitelji, o tome da koridore crtate kako vam padne na pamet. Ako ste prijatelj sa zamjenikom sve ćete dobit, ako ste mu neprijatelj sve ćete izgubiti.

Ne želim komentirati ucrtavanje dodatnih koridora na Pjaci kojima ste pokušali objasniti zašto ste Juditi ne skratili štekat nego ukinuli. Vrhunac apsurda je da tim vašim novim, alternativnim koridorom vi zapravo prelazite preko postojećih štekata Centrala i još jednog objekta. Nemojte se ubuduće niti truditi i blamirati već napišite: Ne da stručnjak Bojan.

A kome ćemo vjerovati ako nećemo stručnjaku Bojanu. Istom Bojanu koji je pilao stupiće na Gripama da bi se oni vratili i da bi parking i dalje postojao. Isti taj stručnjak je stavljao jersye u Šumici da bi mu ih sud micao. Taj beskompromisni stručnjak je tumačio kako je toranj nelegalan iako su gradske službe dale tornju i građevinsku i uporabnu dozvolu dok je stručnjak Bojan također procijenio i da je Small Mall legalan i da je tu baš sve u redu.

Ne želim ni sudjelovati u ovoj odluci, neću ni glasati jer ste u više navrata dokazali da niste u stanju predložiti odluku koju vam Upravni sud kasnije neće poništiti. Kleli ste se da vam Odluku sud neće poništiti, a poništio je iako ste bili upozoreni na propuste, ja ću vas sad upozoriti ponovo na činjenicu da će vam i ova odluka biti poništena jer kršite proceduru. Ne vjerujete meni, krivi su Vlada, Masoni, Srbi- prihvaćam. Ljubo Pavasović Visković te još jedan splitski odvjetnik su vam komentirali javno da Gradu prijete milijunske tužbe zbog toga što vam je pala prethodna ova odluka o komunalnom redu. Upozoreni ste na to, ali je pravnik Ivošević zauzeo stav kako po njegovom stručnom mišljenju čak ni u slučaju rušenja odluke nama ne prijeti opasnost od sporova.

Danas vas upozoravam da će vam pasti i ova odluka kao i prethodna i da nam prijete tužbe koje ćemo plaćati svi mi skupa. Vaš amaterizam i pravno neznanje zbog kojih nam sud ruši odluke je degradiralo ovu gradsku upravu i ovo Gradsko vijeće i zato neću sudjelovati ni glasati u novoj šteti za grad. Neću davati takvim odlukama legitimitet. Uvijek ću biti za red, ali nije dovoljno vikati red, red. Za uvesti red treba nešto ipak i znati", izjavio je Davor Matijević iz SDP-a.