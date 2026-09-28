Matijević nakon kotarskih izbora prozvao Puljke: "Najopasnija politička disciplina u Splitu je biti njihov koalicijski partner"

Rezultati kotarskih izbora u Splitu izazvali su brojne političke reakcije, a među njima se oglasio i nezavisni gradski vijećnik u Gradskom vijeću Grada Splita te nekadašnji predsjednik Gradskog kotara Blatine-Škrape Davor Matijević. Matijević je rezultate izbora komentirao kroz usporedbu broja mandata koje su prije četiri godine imali SDP, Možemo!, Direkt i Centar s rezultatima koje su, prema njegovom izračunu, ostvarili nakon zajedničkog izlaska na ovogodišnje kotarske izbore.

"Partneri sa 35 pali na 13 mandata"

Matijević tvrdi kako su SDP, Možemo! i Direkt prije četiri godine zajedno imali 35 mandata u splitskim gradskim kotarevima, dok je Centar samostalno imao 34. "Onda su se dosjetili – ajmo svi zajedno. I rezultat? Centar, SDP, Možemo i Direkt zajedno – 43 mandata. Od toga SDP, Možemo i Direkt – 13. Dakle, partneri sa 35 na 13, a Centru 30", napisao je Matijević.

Pritom je napomenuo kako konačan rezultat još nije moguće izračunati zbog situacije na Pujankama. Na biračkom mjestu broj 22 u Gradskom kotaru Pujanke glasanje će se, zbog utvrđenih nepravilnosti, ponoviti 4. listopada, nakon čega će biti poznata i konačna raspodjela mandata u tom kotaru.

Oštro prema Puljcima

Matijević je potom iznio politički zaključak prema kojem su, po njegovu tumačenju rezultata, koalicijski partneri Centra prošli znatno lošije nego na prethodnim kotarskim izborima. "Zasad izgleda da je najopasnija politička disciplina u Splitu – biti koalicijski partner bračnog para Puljak", napisao je.

U nastavku objave bio je još oštriji.

"Kad uđeš s njima u koaliciju, oni uzmu mandate, nekad i pare, a tebi ostane zajednička fotografija. Što bi se reklo – bračni par Puljak je dobar. Najgori za drugoga", poručio je Matijević. Podsjetimo, Centar, SDP, Možemo! i Direkt na ovogodišnjim su izborima u nizu splitskih kotareva nastupili na zajedničkim listama. Sama koalicija uoči izbora objavila je kako zajedno izlazi u 17 splitskih kotareva.

"Očekujem da opet glavna tema budem ja"

Matijević je završni dio objave posvetio mogućim reakcijama na njegov komentar, pritom ponovno prozivajući političke protivnike. "I sad, naravno, očekujem da nakon ove jednostavne matematike opet nekako ispadne da sam glavna tema – ja. Ne znam kako, ali očekujem presicu one zle žene, koja će kriješteći pronaći krivca opet u meni", napisao je.

Objavu je zaključio porukom: "Brojke, nažalost, nemaju Facebook profil pa se s njima malo teže posvađati."