Matijević i Zoričić otkrili nešto novo o Hotelu Zagreb: "Nismo ušli u ovaj projekt da bi nam bio alibi, niti smo ušli s figom u džepu"

Hotel Zagreb mogao bi, nakon gotovo četiri desetljeća, postati prvi dom za umirovljenike u Splitu. Na konferenciji za medije održanoj u Banovini predstavljeni su dosadašnji koraci, ali i planovi za iduće razdoblje, koji bi trebali dovesti do toga da Vlada Republike Hrvatske darovnicom prepusti ovaj vrijedni kompleks Gradu Splitu.

Kako je istaknuto, radno tijelo pokrenulo je niz administrativnih, pravnih i tehničkih procesa kojima se stvaraju preduvjeti za pokretanje zakonske procedure darovanja kompleksa Gradu Splitu.

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Voditelj projekta i bivši SDP-ovac te nezavisni gradski vijećnik u Gradskom vijeću Grada Splita, Davor Matijević, kazao je da je u proteklom razdoblju napravljen velik pomak.

"Utvrdili smo prostorno-planski status, uvjete građevinske dozvole i legalnost objekata. Napravljena je geodetska izmjera cijelog kompleksa, izdvojen je dio koji će ostati pod MORH-om, a uplanjena je i prometnica kroz kompleks prema Žnjanu. Pokrenut je postupak javne nabave za angažman arhitektonskog ureda, snimku postojećeg stanja, provjeru statike i izradu idejnog rješenja", kazao je Matijević.

Dodao je da su u cijelom procesu veliku pomoć pružile brojne službe, uključujući i gradske službe.

Ključna godina je 2026.

Prema najavama, jedan od najvažnijih ciljeva je da se do kraja 2026. godine završi idejno rješenje i Vladi Republike Hrvatske preda kompletna dokumentacija za dodjelu darovnice. Tome bi trebala prethoditi i sjednica Gradskog vijeća Grada Splita.

"Do kraja 2026. godine ispunit ćemo sve uvjete za darovnicu", poručio je Matijević.

Nekadašnji gradski vijećnik i Matijevićev pomoćnik na projektu Ante Zoričić govorio je o projekcijama za 2027. godinu, kada bi, prema planu, trebala uslijediti provedba darovnice.

"Zadovoljni smo dosadašnjim tijekom ove problematike. Sada imamo projekciju za 2027. godinu, kada bi se trebala realizirati darovnica. Vlada Republike Hrvatske tada donosi odluku o započinjanju procesa, nakon čega počinje procjena sudskog vještaka o vrijednosti kompleksa, uknjižba, izrada glavnog projekta i ishodovanje građevinske dozvole", kazao je Zoričić.

Pojasnio je da se mora proći propisana procedura kako bi se došlo do izrade glavnog projekta, koji bi potom obuhvatio sve potrebne radnje za rekonstrukciju i nadogradnju objekta.

"Ovo može postati dom za starije"

Zoričić je naglasio da Hotel Zagreb može postati dom za starije osobe, uz mogućnost nadogradnje od 10 posto.

"To bi značilo oko 2.200 kvadrata dodatnog prostora za dom za starije. Ponosan sam što sam dio ovoga. Davor Matijević se kao voditelj cijelog projekta pokazao izuzetnim. Stvarno mi je užitak raditi s Davorom, koji sve ovo vodi. Zaista mu čestitam na svemu", kazao je Zoričić.

Posebno se osvrnuo i na ulogu medija.

"Bez novinara ne bi bilo ništa, bez vas. Nadamo se da će sve biti realizirano do kraja", poručio je.

Matijević odgovorio kritičarima: "Nismo ušliu ovaj projekt s figom u džepu"

Matijević se potom osvrnuo na kritike i poruke iz stranke Centar.

"Stranka Centar niti jedan projekt nije završila do kraja, pa razumijem njihov strah. Ne želim se osvrtati na njih. Oni su rekli da bi njima za ovo trebalo barem jedno desetljeće. Nismo ušli u ovaj projekt da nam bude alibi, niti smo ušli s figom u džepu. Priče da sobe nisu adekvatne ne drže vodu", rekao je Matijević.

Dodao je da je sada najvažnije doći do građevinske dozvole.

"Imamo projekciju do 2027. godine i na to sada možemo računati. Dalje od toga zasad ne možemo znati, ali najvažnije nam je riješiti građevinsku dozvolu. Nakon toga ćemo govoriti o daljnjim planovima. Međutim, kada bude izdana građevinska dozvola, projekt ide nezaustavljivo do kraja", kazao je Matijević.

Što će biti sa Sveučilišnim igrama?

Jedno od pitanja odnosilo se i na Sveučilišne igre koje bi se 2028. godine trebale održati u Splitu te mogućnost da studenti privremeno borave u Hotelu Zagreb.

"Sigurno se neće zaustaviti radovi zbog Sveučilišnih igara, to vam je sigurno, bez obzira na to ako 2028. godine, tijekom Sveučilišnih igara u Splitu, studenti neko vrijeme budu boravili i u Hotelu Zagreb", kazao je Matijević.

Zoričić je dodao da najprije treba vidjeti u kakvom je stanju objekt.

"Moramo vidjeti u kakvom je stanju objekt, instalacije i sve ostalo. Tehnički se može pristupiti sanaciji jednog dijela objekta kako bi tu sportaši boravili, ali to za njih nosi veliki rizik. Ne možemo znati koliko će trajati proces darovnice, to zaista ne možemo znati. Do sada smo sve radili puno prije rokova, ali ne možemo znati hoće li takvi rokovi biti i u budućnosti, jer dosta toga ne ovisi o nama", kazao je Zoričić.

"Vjerujem da Vlada RH neće izigrati Split"

Matijević je na kraju istaknuo da je Grad svoj dio posla odradio maksimalno brzo i učinkovito te izrazio očekivanje da će i država prepoznati važnost projekta.

"Puno nam ide na ruku što su parlamentarni izbori 2028. godine. Sama odluka Vlade RH stavila je veliki uteg na nas. Mi smo svoj dio posla napravili maksimalno brzo i efikasno i doći ćemo u situaciju da pred Novu godinu predamo dokumentaciju za darovnicu. Vjerujem da nas Vlada RH neće izigrati i vjerujem da je i njima ovo u interesu", zaključio je Matijević.