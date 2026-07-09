Matijević: "Dat ću ostavku kada to učine svi pravomoćno osuđeni gradski vijećnici"

Nakon što je objavljeno da je Davor Matijević, nezavisni gradski vijećnik u Gradskom vijeću Grada Splita, bivši predsjednik splitskog SDP-a i nekadašnji SDP-ov kandidat za gradonačelnika Splita, pravomoćno kažnjen zbog psihičkog nasilja u obitelji, reakcije na splitskoj političkoj sceni ne prestaju.

Od jučer se nižu istupi političkih aktera i gradskih vijećnika, a brojni od njih smatraju da Matijević, zbog pravomoćne presude, više ne bi trebao sjediti u Gradskom vijeću Grada Splita. Dio oporbe otvoreno traži njegovu ostavku, dok se sada postavlja i pitanje kako će se prema cijeloj situaciji postaviti vladajuća većina, kojoj je Matijević u ovom sazivu često bio jedna od ključnih ruku.

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Podsjetimo, Matijević je pravomoćno kažnjen novčanom kaznom od 265,45 eura zbog psihičkog nasilja u obitelji. Presuda je postala pravomoćna nakon što je Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske potvrdio odluku Općinskog prekršajnog suda u Splitu.

"Ovo nije nova stvar"

Matijević je sada odgovorio na prozivke i političke reakcije koje su uslijedile nakon objave presude. Tvrdi da se ne radi o novoj temi te da su njegovi politički kolege već ranije znali za njegov razvod i probleme kroz koje je prolazio. "Ovo je stvar koja nije nova. Već zadnjih godinu i pol dana zna se o mome razvodu i problemima koje sam imao. O samoj presudi prvi sam izvijestio prije godinu i pol dana, tada je sve bilo nepravomoćno", rekao je Matijević.

Dodao je da ga, kako kaže, smeta "političko lešinarenje" onih koji ga sada prozivaju. "Smeta me političko lešinarenje od osoba koje su zadnje pozvane da ikoga kritiziraju, a upravo su oni ti koji imaju članove s pravomoćnim optužnicama. Imaju čak i dva vijećnika, imaju situaciju u kojoj su branili svoje kolege koji su slali porno sadržaj maloljetnicima iz Beograda, i onda nakon svega toga mene prozivaju i koriste političku situaciju i lešinare na ovome", poručio je Matijević.

Treba li Davor Matijević nakon pravomoćne presude napustiti Gradsko vijeće Grada Splita i povući se iz politike? Da, treba podnijeti ostavku na mjesto gradskog vijećnika i potpuno se povući iz politike

Da, treba napustiti Gradsko vijeće, ali ne nužno i politiku

Ne, presuda se odnosi na privatni život i ne bi trebala utjecati na mandat

O tome trebaju odlučiti birači na idućim izborima

Ne znam / ne želim se izjasniti

"To je privatna stvar"

Matijević tvrdi da se radi o privatnoj stvari koja se, prema njegovim riječima, sada koristi u političke svrhe.

"To je privatna stvar. To su poruke koje su se iskoristile u brakorazvodnoj parnici, a toliko je to bilo uznemirujuće da sam dobio kaznu od 265 eura, dok je Marijana Puljak za prometni prekršaj dobila 600 eura. Država jasno pokazuje koliko valorizira taj prekršaj. Te poruke su iskorištene i oni su zadnji koji bi trebali ikoga osuđivati", rekao je.

Posebno se osvrnuo i na reakcije svojih bivših stranačkih kolega. "Iznenadile su me reakcije mojih dojučerašnjih stranačkih kolega jer sam bio toliko transparentan da sam svima dao na uvid poruke. Svi su znali o čemu je riječ. Ništa što se ne događa u svakom braku koji je došao do pucanja. Da bilo kome od njih uzmemo mobitele, našli bismo poruke koje su i gore od ove kazne", ustvrdio je Matijević.

Pitanje ostavke i dalje ostaje otvoreno

Na pozive da podnese ostavku na mjesto gradskog vijećnika, Matijević odgovara usporedbom s drugim slučajevima u splitskoj politici.

"Kad vijećnici koji imaju pravomoćne optužnice za kaznena djela daju ostavku, onda mogu pitati mene i mogu razmatrati o tome. Možete napraviti prekršaj u prometu i dobiti kaznu od 400 eura, trebaju li i takvi dati ostavku?", upitao je Matijević. Politički pritisak na Matijevića tako se nastavlja, a slučaj je dodatno zaoštrio odnose u splitskom Gradskom vijeću. Posebno je osjetljivo pitanje njegova daljnjeg političkog djelovanja s obzirom na činjenicu da je, nakon izlaska iz SDP-a, nastavio djelovati kao nezavisni vijećnik, dok u aktualnom sazivu Gradskog vijeća nerijetko ima važnu ulogu u odnosima snaga između vladajućih i oporbe.

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