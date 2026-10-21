Matijaca ponovno upozorio na projekt solarnih elektrana: Županija još nije izbrisala projekt iz Prostornog plana

U veljači ove godine na sjednici Gradskog vijeća Grada Kaštela jednoglasno je usvojena 3. točka dnevnog reda, odnosno Prijedlog odluke o uklanjanju, odnosno brisanju potencijalnih lokacija za solarne elektrane na području Biranjštine u Kaštel Lukšiću iz prostornih planova. Prijedlog je tada upućen na razmatranje Gradskom vijeću na inicijativu gradskog vijećnika Branimira Matijace te brojnih udruga i građana Grada Kaštela.

„Kao gradski vijećnik posebno želim naglasiti protivljenje šire javnosti, odnosno građana Grada Kaštela, od kojih je više od 1600 potpisalo peticiju ‘Protiv izgradnje sunčane elektrane Kozjak te za očuvanje Kozjaka i njegovu zaštitu’. Ovaj je prostor industrijski napadnut u prostornom planu i ovim putem zahvaljujem Muzeju grada Kaštela te Gradu Kaštela, koji imaju senzibiliteta prema vlastitom prostoru, koji je dio naše kolektivne svijesti i naše kolektivne emocije, što su pokazali i naši građani”, kazao je tada HDZ-ov vijećnik Branimir Matijaca.

Gradsko vijeće jednoglasno je izglasalo brisanje lokacija za solarne elektrane iz Prostornog plana Grada Kaštela te predložilo Splitsko-dalmatinskoj županiji da isto učini i u Prostornom planu Splitsko-dalmatinske županije. Do danas to nije učinjeno.

Na današnjoj, 9. sjednici Gradskog vijeća Grada Kaštela, vijećnik Matijaca ponovno je otvorio pitanje brisanja solarnih elektrana iz županijskog prostornog plana.

Zašto je Projekt solarne elektrane na Kozjaku još u prostornom planu?

„Slijedom događanja na Županijskoj skupštini, koja su po meni zabrinjavajuća, s obzirom na to da je ovo Gradsko vijeće donijelo odluku da se prostor Biranjštine, Birnja i Vilaje zaštiti kao kulturno dobro te da se projekt solarnih elektrana izbriše iz Prostornog plana Grada Kaštela, kao i iz Prostornog plana Splitsko-dalmatinske županije, cijela situacija postaje paradoksalna jer Županija ne želi provesti odluku koju je donijelo ovo Gradsko vijeće”, pojasnio je Matijaca.

Zašto Splitsko-dalmatinska županija ignorira odluke Gradskog vijeća Kaštela i Ministarstva kulture, pitaju se vijećnici, ali i članovi Inicijative Zeleni Kozjak, koji su nedavno u svojem priopćenju istaknuli kako ovo više nije samo pitanje solarne elektrane na Kozjaku.

„Ovo je pitanje i toga kako se u Splitsko-dalmatinskoj županiji donose prostorni planovi i koliku težinu ima jednoglasna odluka lokalne vlasti kada od Županije traži da određenu lokaciju izbriše iz regionalnog plana”, stoji u priopćenju.

U lipnju ove godine, na sjednici Županijske skupštine, postavljeno je pitanje zašto projekt solarnih elektrana nije izbrisan iz Prostornog plana Splitsko-dalmatinske županije. Odgovoreno je da su IV. izmjene i dopune plana u tijeku te da se čekaju rezultati studije utjecaja na okoliš i prijedlog Grada Kaštela.

Zašto Splitsko-dalmatinska županija ignorira odluke Gradskog vijeća Kaštela i Ministarstva kulture?

Isto pitanje postavljeno je i u rujnu na sjednici Županijske skupštine, kada je pročelnik Matković odgovorio da se cijeli postupak vraća na početak te da projekt treba ponovno proći postupak javnog uvida.

„Na današnjoj sjednici razgovarali smo o zaštiti Kozjaka i vjerujem da ni sami nismo svjesni koliki značaj Kozjak ima za cijelu povijest hrvatskog naroda. Taj je prostor odavno trebao biti zaštićen jer je u njemu ugrađena svijest našeg naroda. Područje na kojem je planirana solarna elektrana karikatura je u prostoru. I tu karikaturu u prostoru Kaštelani žele maknuti. Mislim da je besmisleno hvatati se za neke administrativne procedure jer je ovo političko tijelo donijelo jednoglasnu odluku i molim gradonačelnika da se ta odluka konačno provede u djelo”, zaključio je Matijaca.

Gradonačelnik Denis Ivanović pojasnio je da se traže načini kako dodatno zaštititi Kozjak, a jedna od ideja jest proglašenje Parka prirode Kozjak.

„Kroz Inicijativu Zeleni Kozjak, u ime Grada Kaštela, imenovali smo ravnatelja Muzeja grada Kaštela Ivana Šutu predsjednikom organizacijskog odbora koji će nadgledati sva događanja. Idući tjedan imamo sastanak sa susjednim gradovima, koji su zabrinuti za Kozjak, te ćemo zajedno razgovarati o mogućim oblicima zaštite tog prostora, a potom će sve biti predstavljeno Gradskom vijeću”, pojasnio je Ivanović.

U ožujku je na spomenutoj 3. sjednici Gradskog vijeća Grada Kaštela izglasana i odluka kojom je područje Birnja, Biranjštine i Vilaje na Kozjaku proglašeno zaštićenim kulturnim dobrom lokalnog značenja, a odluku je potvrdilo i Ministarstvo kulture.

Kada će projekt solarnih elektrana biti uklonjen iz Prostornog plana Splitsko-dalmatinske županije, ostaje nam vidjeti.