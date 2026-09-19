Matija ulovio jednu od najotrovnijih riba svijeta. Otrov joj je 1250 puta snažniji od cijanida

U Jadranu je ulovljena jedna od najotrovnijih riba na svijetu – fugu.

Riječanin Matija ulovio ju je sa svega tri godine ribarskog iskustva.

Njezin otrov i do 1250 puta je snažniji od cijanida, a u Japanu je specijalitet.

Dnevnik Nove TV posjetio je jednog od chefova i doznao kako se priprema ta ubojita delicija koju ne može pripremiti svatko. Za to je potrebna posebna obuka.

"Jetra, koža i jajnici – to su tri najopasnija dijela ribe", objasnio je Motohiko Mochizuki, sushi chef koji ju je i sam probao.

Ako nije pravilno očišćena, simptomi trovanja mogu početi već nakon desetak minuta. Ipak, postoji i ona druga, bezazlenija strana – od nje se teško udebljati. Sto grama ima oko 80 kalorija, manje od prosječne jabuke.

"Fugu ima bijelo meso, poput orade. Nema masnoće. Ima umami okus. Posebna je vrsta ribe, takve nema nigdje drugdje", govori Mochizuki.

Porcija može stajati i više od 200 eura. No može li konkurirati bogatoj ponudi ribe na tržnici?

Prodavačica Branka kaže da se s tom ribom dosad nije susretala niti je čula da ju je netko ulovio u Jadranu. Njezin ulov ju je iznenadio, a na pitanje bi li je prodavala kada bi imala priliku, odgovara odlučno: "Ne, ne mogu se trovati ljudi."

A kada se pita kupce bi li fugu željeli na tanjuru, mišljenja su podijeljena.

Gabrijela iz Rijeke kaže da je ne bi probala ni kada bi je pripremio stručnjak. "Ima ljepših, boljih i ukusnijih riba od otrovne", poručuje.

Iriv iz Austrije ipak bi je kušao. Kaže da je i sam kuhar te bi fugu rado probao.

Oni koji je ipak ne žele na tanjuru, od idućeg tjedna moći će je pogledati iza stakla Prirodoslovnog muzeja u Rijeci.