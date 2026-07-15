Matija Cvek ove subote stiže u Trogir, koncert u Kuli Kamerlengo gotovo je rasprodan

Jedan od najpopularnijih domaćih glazbenika i jedan od najprepoznatljivijih vokala hrvatske glazbene scene, Matija Cvek, ove će subote nastupiti u jedinstvenom ambijentu trogirske Kule Kamerlengo.

Koncert se održava u sklopu turneje "Javi trebaš li me", a publiku očekuje večer ispunjena emocijama, vrhunskom svirkom i pjesmama koje su obilježile Cvekovu karijeru.

Posljednjih godina Matija Cvek izgradio je status jednog od najtraženijih domaćih izvođača. Njegovi hitovi poput "Ptice", "Visine", "Trebaš li me", "Nasloni se" i brojnih drugih redovito osvajaju radijski eter, dok ih publika na koncertima pjeva od prve do posljednje riječi.

Poznat po snažnoj energiji i posebnoj povezanosti s publikom, Cvek je iza sebe ostavio niz rasprodanih koncerata, među kojima se ističe čak šest uzastopnih nastupa u zagrebačkoj Tvornici kulture, kao i veliki koncert u Domu sportova.

Koncert u Trogiru gotovo je rasprodan, a posljednje ulaznice još su dostupne putem sustava Entrio.