Matić: Podnio sam kaznenu prijavu protiv ministrice Vučković i svih odgovornih za varaždinske bale i Diklo

Saborski zastupnik Mosta Ivan Matić podnio je kaznenu prijavu protiv ministrice zaštite okoliša i zelene tranzicije Marije Vučković, predstavnika Fonda za zaštitu okoliša, Grada Varaždina te tvrtki uključenih u sanaciju varaždinskih bala, zbog ozbiljnih indicija da je dio otpada iz Varaždina, umjesto trajnog zbrinjavanja, završio na zadarskom odlagalištu Diklo.

Matić je na konferenciji za medije u Zadru poručio da građani sanaciju varaždinskih bala nisu platili kako bi se otpad samo prevezao iz jednog dijela Hrvatske u drugi, nego kako bi se trajno zbrinuo.

„Građani nisu platili prijevoz smeća iz Varaždina u Zadar. Platili su njegovu trajnu sanaciju i zbrinjavanje. Zato se moramo zapitati jesmo li za gotovo 30 milijuna eura dobili najskuplji transport otpada ikada“, rekao je Matić.

Naglasio je da se kaznenom prijavom traži da nadležna tijela utvrde puni put otpada, način na koji su izvođači izvršavali ugovorene obveze te je li novac poreznih obveznika korišten namjenski.

„Kaznenu prijavu nismo podnijeli radi političkog obračuna. Postoje ozbiljne indicije koje moraju provjeriti institucije. Treba utvrditi što se točno događalo s otpadom, tko ga je preuzimao, gdje je završavao i je li ono što je građanima predstavljeno kao sanacija doista bilo trajno zbrinjavanje“, poručio je Matić.

Prema informacijama koje su iznesene na konferenciji, dio otpada koji se više od dvadeset godina nalazio u Varaždinu završio je na odlagalištu Diklo. Matić je upozorio da upravo zato treba provjeriti cijeli proces sanacije, a ne samo posljednju lokaciju na koju je otpad dovezen.

Posebno je otvorio pitanje odgovornosti Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije i ministrice Marije Vučković.

Ministarstvo je 30. lipnja sanaciju varaždinskih bala javno predstavilo kao uspješno dovršen projekt, dok su se, prema Matićevim riječima, upozorenja o mogućim nepravilnostima pojavila mjesecima ranije.

„Ako su upozorenja postojala prije nego što je Ministarstvo javnosti objavilo da je sanacija uspješno završena, onda ministrica mora odgovoriti je li za njih znala. Ako je znala, što je poduzela? Ako nije znala, kako je moguće da Ministarstvo nije imalo informacije o projektu koji se financirao desecima milijuna eura javnog novca?“, rekao je Matić.

Istaknuo je da je potrebno utvrditi i jesu li sve radnje koje su prikazivane kao obrada i zbrinjavanje otpada doista provedene na način za koji su izdvojena sredstva.

„Nama nije prihvatljivo da se pod pojmom sanacije eventualno krije model u kojem se otpad samo obrađuje u određenoj mjeri, ukrcava na kamione i premješta stotinama kilometara dalje. Ako je država platila trajno rješavanje problema, građani imaju pravo znati što su za svoj novac dobili“, rekao je Matić.

Upozorio je da slučaj varaždinskih bala i Dikla ima puno šire značenje jer država najavljuje sanaciju i drugih lokacija opterećenih otpadom, uključujući Gospić, Benkovac i Štikadu.

„Ako sada ne utvrdimo što se događalo s varaždinskim otpadom, isti se model može ponoviti na drugim lokacijama. Ne želimo da se gospodarenje otpadom u Hrvatskoj pretvori u prebacivanje problema iz jednog grada u drugi, dok građani svaki put iznova plaćaju račun“, poručio je Matić.

Član Predsjedništva Mosta Mihovil Klarić upozorio je da se u Hrvatskoj pritom zanemaruje osnovni red prvenstva u gospodarenju otpadom: sprječavanje nastanka otpada, ponovna uporaba, recikliranje, oporaba i tek potom konačno zbrinjavanje.

„Kod nas kao da smo izmislili novu kategoriju gospodarenja otpadom, a to je prevoženje. Ako otpad maknete iz Varaždina i dovezete ga u Zadar, on nije nestao. Potrošili smo oko 30 milijuna eura, a sada se postavlja pitanje hoćemo li ga ponovno plaćati da se s Dikla preveze na neku treću lokaciju“, rekao je Klarić.

Istaknuo je da ministrica Vučković mora jasno odgovoriti kada je prvi put dobila informacije o mogućim nepravilnostima i što je nakon toga učinjeno.

„Ako nije znala što se događa u projektu koji Ministarstvo predstavlja kao uspjeh, onda imamo ozbiljan problem. Ako je znala, a nije reagirala, problem je još veći. Javnost ima pravo dobiti potpuni odgovor“, rekao je Klarić.

Matić i Klarić naglasili su da kaznena prijava ne znači prejudiciranje kaznene odgovornosti bilo koje osobe, nego zahtjev da nadležna tijela provjere činjenice i utvrde je li u procesu sanacije bilo nezakonitosti, zlouporabe položaja, nenamjenskog trošenja javnog novca ili drugih kaznenih djela.

„Ne tvrdimo unaprijed tko je kriv. Zato postoje DORH i druga nadležna tijela. Ali nakon svega što je izašlo u javnost više nije dovoljno političko objašnjenje da je sanacija završena. Treba utvrditi gdje je završio otpad i za što je potrošen svaki euro od gotovo 30 milijuna eura“, zaključio je Matić.