Mati Rimcu ukraden Bugatti vrijedan 3 milijuna eura. Evo gdje je pronađen, jedna osoba uhićena

Poduzetnik Mate Rimac ostao je bez jednog od najskupljih automobila na svijetu, no zahvaljujući brzoj međunarodnoj policijskoj akciji vozilo je ubrzo pronađeno. Riječ je o Bugattiju Chironu vrijednom oko tri milijuna eura, koji je u srijedu 28. listopada ukraden na području Svete Nedelje. Automobil zagrebačkih registracijskih oznaka, koji vozi poznati hrvatski poduzetnik, završio je u Austriji.

Kako prenose 24sata, u potragu su se uključile policije čak triju država – Hrvatske, Slovenije i Austrije.

Prema informacijama austrijske policije, za upravljačem skupocjenog automobila nalazio se 36-godišnji hrvatski državljanin. Nakon krađe krenuo je preko Slovenije prema Austriji, u koju je ušao preko graničnog prijelaza Spielfeld. Zahvaljujući suradnji policijskih službi triju zemalja, automobil je lociran u srijedu nešto nakon 19 sati.

Prometni policajci pronašli su ga na benzinskoj postaji uz autocestu Pyhrn (A9), u blizini mjesta Seiersberg u austrijskoj pokrajini Štajerskoj, ondje su uhitili muškarca koji se nalazio za upravljačem. Prema neslužbenim informacijama koje prenose mediji, krajnje odredište ukradenog Bugattija trebala je biti Njemačka.

Austrijska policija potvrdila je da je osumnjičeni tijekom ispitivanja priznao krađu.

"Policajci su 36-godišnjeg hrvatskog državljanina uhitili na mjestu događaja. Daljnju istragu preuzeli su istražitelji za krađe iz Pokrajinskog kriminalističkog ureda Štajerske. Tijekom ispitivanja osumnjičeni je u cijelosti priznao krađu vozila", priopćili su iz policije. No, unatoč vrijednosti automobila i priznanju, osumnjičeni neće ostati u pritvoru.

Prema nalogu Državnog odvjetništva u Grazu, protiv njega će biti podnesena kaznena prijava, a postupak će se nastaviti dok se bude branio sa slobode.

Austrijska policija potvrdila je da je skupocjeni automobil vraćen, a kako je došlo do krađe vozila vrijednog tri milijuna eura, zasad nije poznato.

U međuvremenu je objavljena i fotografija ukradenog Bugattija tijekom policijske akcije u Austriji, koja pokazuje gdje je završio automobil nakon što je nestao u Hrvatskoj.

Slučaj je privukao veliku pozornost javnosti, ponajprije zbog iznimne vrijednosti vozila, ali i činjenice da je osumnjičeni pronađen u drugoj državi te će se, prema odluci nadležnih, braniti sa slobode.