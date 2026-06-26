Mathieu Acapandié novi je igrač Hajduka!

Hajdukova obrambena linija od danas je jača za 21-godišnjeg desnog beka Mathieua Acapandiéja koji je potpisao ugovor s Bijelima do ljeta 2030. godine. Mathieu stiže kao slobodan igrač nakon što mu je istekao ugovor s francuskim Nantesom, a nosit će dres s brojem 22.

Već u petak će se zajedno sa stoperom Alecom Van Hoorenbeeckom, koji je potpisao jučer, priključiti pripremama prve momčadi na Bledu.

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Acapandié je rođen 14. prosinca 2004. u Saint-Pierreu na Reunionu, francuskom prekomorskom otoku, smještenom kod Madagaskara. Nogomet je počeo igrati Reunionu, prvo u EF Saint-Pierreu pa u CO Saint-Pierreu, a zatim je nakon probe prešao u akademiju Nantesa.

Igrao je za U-18 i U-19 reprezentacije Francuske, ali 2025. prihvatio je poziv Madagaskara za koji je debitirao u ožujku 2025. godine u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo. Za A reprezentaciju Madagaskara upisao je 3 nastupa. Bio je dio U-19 generacije Nantesa koja je osvojila francusko juniorsko prvenstvo u sezonama 2021/2022 i 2022./2023.

Za drugu momčad Nantesa upisao je 67 nastupa, dok je za prvu momčad igrao sedam puta u prošloj sezoni.

- Izuzetno mi je zadovoljstvo poželjeti dobrodošlicu Acapandiéu u naš klub. On je mladi igrač s izvanrednim fizičkim profilom, sjajno atletskom sposobnošću i snažnim obrambenim kvalitetama koje ga čine vrlo prikladnim za zahtjeve moderne igre. Nakon što se već probio u seniorski nogomet u Ligue 1 i predstavljao Madagaskar na međunarodnoj razini, dolazi s vrijednim iskustvom unatoč svojim godinama. Vjerujemo da ima značajan potencijal za daljnji razvoj i uvjereni smo da će mu naše okruženje i jasan put razvoja pomoći da nastavi svoj napredak. Uzbuđeni smo što ćemo ga vidjeti kako započinje ovo sljedeće poglavlje s nama - istaknuo je Hajdukov sportski direktor Robert Graf.

- Pozdravljam sve navijače Hajduka! Jako sam ponosan što se pridružujem ovom legendarnom klubu. Dolazim s puno odlučnosti i ambicije te jedva čekam osjetiti atmosferu na stadionu i upoznati navijače. Hvala mom agentu i mojoj obitelji, koji su oduvijek vjerovali u mene. Neka Bog blagoslovi ovu novu životnu i nogometnu avanturu - kazao je Acapandié nakon potpisa za Hajduk.

Mathieu, dobro nam došao! Želimo ti puno sreće, uspjeha i dobrih nastupa za Hajduk - poručili su iz HNK Hajduk.