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Materijal iznosili na "kostima": Lijepa novost s planinarskog doma na Mosoru, sada je još sigurniji za posjetitelje

[FOTO] Planinarski dom na Mosoru postao je sigurniji i ugodniji za posjetitelje, a radove su ponovno izveli članovi HPD-a Mosor. U posljednje tri godine kroz projekt SOPI za obnovu doma odobreno je više od 11 tisuća eura

Proteklih dana ponovno je bilo radno oko planinarskog doma Umberto Girometta na Mosoru. Zahvaljujući projektu Sigurna i održiva planinarska infrastruktura – SOPI, dom je dobio novu nadstrešnicu sa sjeverne strane, a zamijenjen je i dodatni dio dotrajalih prozora i škura.

Nova nadstrešnica trebala bi zaštititi ljetnu kuhinju, ali i kuhare koji ondje pripremaju obroke za planinare i ostale posjetitelje doma.

Materijal do doma iznijeli sami planinari

Projekt SOPI već nekoliko godina provodi Hrvatski planinarski savez u suradnji s Ministarstvom turizma i sporta. Izvršni odbor HPS-a krajem 2025. godine odobrio je nabavu i distribuciju građe, materijala, alata i pribora prema potrebama planinarskih udruga, a na popisu objekata za uređenje ponovno se našao i dom Umberto Girometta.

Nakon što je nabavljen potreban materijal, članovi HPD-a Mosor iznijeli su ga do doma, a potom je uslijedila montaža.

U radovima su sudjelovali Špiro Gruica, Nediljko Pivac, Nino Lukić, Zdravko Filipović, Tonći Filipović, Jakov Filipović i Goran Bratim, uz mogućnost da je u akciji sudjelovao još netko od brojnih volontera.

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Više od 11 tisuća eura za obnovu doma

Hrvatski planinarski savez projekt SOPI provodi od 2022. godine, a HPD-u Mosor tijekom posljednje tri godine putem projektnih prijava odobreno je više od 11 tisuća eura za nabavu materijala potrebnog za obnovu planinarskog doma.

U tom razdoblju zamijenjena su ulazna vrata, uređen je sanitarni čvor u prizemlju, obnovljen dio dotrajalih prozora i škura sa sjeverne strane te su postavljene dvije nadstrešnice za zaštitu od kiše. Nabavljeni su i vatrogasni aparati, čime je dodatno povećana sigurnost doma.

Obnovljeno i sklonište Ljuto kame

Sredstva su osigurana i za obnovu skloništa Ljuto kame – Kontejner, gdje je zamijenjen krov, izrađene su nove stepenice do potkrovlja te su obnovljeni peć i unutarnja lamperija.

Putem projekta nabavljena je i znatna količina materijala te putokaza za obnovu, održavanje i označavanje planinarskih staza na Mosoru kojima upravlja HPD Mosor.

Članovi društva redovito sudjeluju u markacijskim akcijama kako bi staze ostale uredne, prohodne i jasno označene.

Velika zahvala volonterima

Iz HPD-a Mosor zahvalili su Hrvatskom planinarskom savezu na odobrenim sredstvima, ali i svima koji su materijal nosili do doma, sudjelovali u njegovoj ugradnji te redovito pomažu u održavanju mosorskih planinarskih putova.

Zahvaljujući njihovu radu planinarski dom Umberto Girometta postao je još sigurnije, funkcionalnije i ugodnije mjesto za sve koji se zapute na Mosor.

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