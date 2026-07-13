Materijal iznosili na "kostima": Lijepa novost s planinarskog doma na Mosoru, sada je još sigurniji za posjetitelje

Proteklih dana ponovno je bilo radno oko planinarskog doma Umberto Girometta na Mosoru. Zahvaljujući projektu Sigurna i održiva planinarska infrastruktura – SOPI, dom je dobio novu nadstrešnicu sa sjeverne strane, a zamijenjen je i dodatni dio dotrajalih prozora i škura.

Nova nadstrešnica trebala bi zaštititi ljetnu kuhinju, ali i kuhare koji ondje pripremaju obroke za planinare i ostale posjetitelje doma.

Materijal do doma iznijeli sami planinari

Projekt SOPI već nekoliko godina provodi Hrvatski planinarski savez u suradnji s Ministarstvom turizma i sporta. Izvršni odbor HPS-a krajem 2025. godine odobrio je nabavu i distribuciju građe, materijala, alata i pribora prema potrebama planinarskih udruga, a na popisu objekata za uređenje ponovno se našao i dom Umberto Girometta.

Nakon što je nabavljen potreban materijal, članovi HPD-a Mosor iznijeli su ga do doma, a potom je uslijedila montaža.

U radovima su sudjelovali Špiro Gruica, Nediljko Pivac, Nino Lukić, Zdravko Filipović, Tonći Filipović, Jakov Filipović i Goran Bratim, uz mogućnost da je u akciji sudjelovao još netko od brojnih volontera.

Više od 11 tisuća eura za obnovu doma

Hrvatski planinarski savez projekt SOPI provodi od 2022. godine, a HPD-u Mosor tijekom posljednje tri godine putem projektnih prijava odobreno je više od 11 tisuća eura za nabavu materijala potrebnog za obnovu planinarskog doma.

U tom razdoblju zamijenjena su ulazna vrata, uređen je sanitarni čvor u prizemlju, obnovljen dio dotrajalih prozora i škura sa sjeverne strane te su postavljene dvije nadstrešnice za zaštitu od kiše. Nabavljeni su i vatrogasni aparati, čime je dodatno povećana sigurnost doma.

Obnovljeno i sklonište Ljuto kame

Sredstva su osigurana i za obnovu skloništa Ljuto kame – Kontejner, gdje je zamijenjen krov, izrađene su nove stepenice do potkrovlja te su obnovljeni peć i unutarnja lamperija.

Putem projekta nabavljena je i znatna količina materijala te putokaza za obnovu, održavanje i označavanje planinarskih staza na Mosoru kojima upravlja HPD Mosor.

Članovi društva redovito sudjeluju u markacijskim akcijama kako bi staze ostale uredne, prohodne i jasno označene.

Velika zahvala volonterima

Iz HPD-a Mosor zahvalili su Hrvatskom planinarskom savezu na odobrenim sredstvima, ali i svima koji su materijal nosili do doma, sudjelovali u njegovoj ugradnji te redovito pomažu u održavanju mosorskih planinarskih putova.

Zahvaljujući njihovu radu planinarski dom Umberto Girometta postao je još sigurnije, funkcionalnije i ugodnije mjesto za sve koji se zapute na Mosor.