Mateo Kovačić se vraća u bivši klub?

Mateo Kovačić, koji je zbog problema s ozljedama za Manchester City igrao tek u završnici prošle sezone, mogao bi napustiti engleski klub u kojem je započela nova era bez trenera Pepa Guardiole. Čini se da bi hrvatski reprezentativac karijeru mogao nastaviti u talijanskom prvaku Interu, svojem prvom inozemnom klubu, piše Index.

Moguć povratak u Inter

Prema informacijama novinara Mattea Moretta, Kovačić je ponuđen Interu te su razgovori o transferu već započeli. Navodi se da sportski direktor Piero Ausilio dobro poznaje hrvatskog veznjaka, no ostaje za vidjeti hoće li klub iz Milana na kraju i ući u pregovore o povratku svojeg bivšeg igrača.

Kovačić je u Inter prvi put stigao iz Dinama u zimu 2013. godine za odštetu od 15 milijuna eura. Za Nerazzurre je odigrao 97 utakmica, nakon čega je ostvario transfer u Real Madrid. Kasnije je igrao i za Chelsea prije nego što je stigao u Manchester City.

Ugovorna situacija i interes drugih klubova

Hrvatski reprezentativac s Građanima ima ugovor do ljeta 2027. godine, a njegova se vrijednost na Transfermarktu procjenjuje na 10 milijuna eura. Osim Intera, ranije se kao moguća nova odredišta za Kovačića spominjalo i interes Aston Ville, Juventusa i Bešiktaša.