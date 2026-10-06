Mateo Kovačić: "Imamo karakter, a iza izbornika stojimo"

Hrvatska nogometna reprezentacija ostala je bez bodova na Poljudu. Španjolska je u četvrtom kolu skupine A3 Lige nacija slavila 2:1, iako su Vatreni prvi stigli do vodstva i dugo držali utakmicu otvorenom.

Ivan Perišić pogodio je u 17. minuti za hrvatskih 1:0, no Španjolci su u nastavku uspjeli okrenuti rezultat. Ključnim se pokazao Mikel Merino, koji je ušao s klupe i s dva pogotka, u 61. i 88. minuti, donio pobjedu gostima.

Hrvatska je posljednjih desetak minuta odigrala i brojčano oslabljena nakon što je Perišić u 79. minuti dobio drugi žuti karton.

Nakon utakmice svoj je pogled na susret dao Mateo Kovačić. Unatoč porazu, naglasio je kako je Hrvatska pokazala znatno bolju reakciju nego u prethodnom teškom porazu od Engleske.

„Sigurno smo izašli bolje nego protiv Engleske, što nam je i bio cilj. Publika nas je podržavala, zabili smo prvi gol, ali protiv ovakve momčadi moraš iskoristiti i drugu priliku kada je dobiješ. Mi to nismo uspjeli, a onda smo primili dva gola u kratkom razdoblju“, rekao je Kovačić.

„Pokazali smo da imamo karakter“

Svjestan je da je neposredno nakon posljednjeg sučeva zvižduka teško dati potpunu analizu, ali nastup na Poljudu ipak vidi kao pomak u odnosu na prethodnu utakmicu.

„Teško je odmah nakon utakmice sve analizirati hladne glave, ali sigurno je ovo bio korak naprijed. Morali smo pokazati reakciju nakon prethodne utakmice i mislim da smo to uspjeli, tako da s tim možemo biti zadovoljni.“

Otkrio je i da su reprezentativci nakon teškog poraza od Engleske međusobno razgovarali te bili svjesni da takav nastup nije bio na razini hrvatske reprezentacije.

„Sjеli smo nakon utakmice i razgovarali. Mislim da su svi bili svjesni da je ono protiv Engleske bilo daleko ispod razine na kojoj Hrvatska treba biti, pogotovo kada je riječ o pristupu. Nije bilo dobro, ali uvijek smo najjači kada potonemo i kada se trebamo ponovno podići.“

Upravo je karakter momčadi jedna od stvari koje je Kovačić izdvojio nakon dvoboja sa Španjolcima.

„Danas smo ponovno pokazali da imamo karakter. Nedostajalo nam je možda malo više igre s loptom, ali bili smo koncentriraniji u obrani i čvršći. Na kraju smo zabili gol, a onda primili dva pogotka nakon odbijanaca. Za drugi bih čak rekao da je možda bio i zaleđe.“

Stao iza izbornika Bilića

Kovačić se osvrnuo i na kritike upućene izborniku Biliću te nagađanja o njegovoj budućnosti na klupi reprezentacije. Njegova poruka bila je jasna – igrači stoje uz izbornika.

„Mogu se samo složiti s Lukinim riječima da stojimo iza izbornika. Mislim da nam je izbornik dao puno povjerenja i još ćemo se bolje upoznati s njim kako vrijeme bude prolazilo. Cijeli njegov stožer je uz nas i to nam puno znači.“

Smatra da se reprezentacija sada mora okrenuti onome što slijedi, bez predugog vraćanja na ono što se dogodilo protiv Engleske i Španjolske.

„Treba gledati prema naprijed. Ta utakmica se dogodila i treba je što prije zaboraviti. Moramo nastaviti ovako igrati i vjerujem da možemo biti još bolji, posebno u igri s loptom, jer za to imamo kvalitetu“, zaključio je Kovačić.