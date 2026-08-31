Matea Jelić peta na svijetu! Marjanke ostvarile zapažen rezultat na jakom prvenstvu u Kini

Završeno je iznimno jako svjetsko taekwondo prvenstvo za žene koje se održalo u Kini u Taiyuanu. S obzirom da je prvenstvo bilo otvorenog tipa najjače svjetske velesile poput Rusije i Kine poslale su na natjecanje nevjerojatan broj sportašica, Rusija čak 57 sportašica u osam kategorija, a Kina 37 sportašica tako da je u svakoj kategoriji bili 12-ak protivnica samo iz Kine i Rusije. Brojne druge velesile također su poslale više predstavnica, od Turske, Koreje, Španjolske, Francuske, Njemačke…

U tako jakoj konkurenciji od predstavnica Marjana najdalje je stigla olimpijska pobjednica Matea Jelić koja je nakon tri pobjede zauzela peto mjesto na svijetu. U prvom kolu je slavila protiv Poljakinje Tomczak, u drugom pobijedila trostruku svjetsku prvakinju Luanu Marton, a u trećoj borbi bila bolja od Tunižanke Wafe. Na koncu je u četvrtfinalu zaustavljena s tijesnih 1:2 u rundama protiv Hong iz Koreje.

U kategoriji do 73 kilograma nastupile su dvije Marjanke, europska prvakinja u mlađim seniorkama Mila Mastelić i svjetska juniorska prvakinja Maja Srhoj. Obje su na putu prema medalji zaustavljene od kasnije svjetske viceprvakinje Ruskinje Kosmycheve, Mila u osmini finala nakon pobjeda protiv Španjolke i Dankinje, a Maja u šesnaestini finala nakon pobjede nad predstavnicom Tajvana.

Klara Uglešić je u kategoriji do 53 kilograma pobijedila Uzbekistanku Zayniddinovu na početku prvenstva, ali je u drugom kolu bila bolja svjetska prvakinja, Kineskinja Wang. Magdalenu Matić je nakon pobjede protiv teškašice iz Irana zaustavila Song iz Koreje dok je od Nike Karabatić bila bolja Turkinja Diler.

Svjetska karavana nakon teškog svjetskog prvenstva seli u Koreju na grand prix Muju.