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Matea Jelić osvojila zlato u Hamburgu: U finalu srušila jednu od najtrofejnijih Britanki

Kninjanka i članica splitskog Marjana nanizala je četiri pobjede na jakom German Openu. U finalu kategorije do 73 kilograma svladala je Rebeccu Sinden, svjetsku i europsku osvajačicu medalja, dok je Ivan Šapina u teškoj kategoriji stigao do srebra
Matea Jelić - olimpijska pobjednica Tokio 2020
Sjajne vijesti za hrvatski taekwondo stižu iz Hamburga. Olimpijska pobjednica Matea Jelić osvojila je zlatnu medalju na German Openu 2026., jednom od najvećih međunarodnih taekwondo turnira ove jeseni.

Turnir se 19. i 20. rujna održavao u Hamburgu, a organizatori su uoči natjecanja najavili više od tisuću sportaša iz više od 70 država.

Jelić je nastupila u seniorskoj kategoriji do 73 kilograma i do najvišeg postolja stigla s četiri pobjede.

Četiri pobjede na putu do zlata

Pohod je otvorila pobjedom protiv Čehinje Ivete Juhaszove, nakon čega je uslijedio hrvatski, odnosno klupski dvoboj s Milom Mastelić.

I tu je Jelić bila uspješnija te izborila polufinale protiv Francuskinje Emne Hamadache. Francuska reprezentativka u Hamburg je stigla kao 19. taekwondoašica svjetske rang-ljestvice u toj kategoriji, no Jelić ju je u polufinalu svladala s 2:0.

Time je izborila veliko finale.

U finalu pala Rebecca Sinden

Tamo ju je čekala Britanka Rebecca Sinden, a službeni rezultati German Opena potvrđuju da je Jelić osvojila zlato, dok je Britanka završila sa srebrom. Francuskinja Hamadache i Nizozemka Amy Mink podijelile su brončane medalje.

Riječ je o iznimno jakoj protivnici. Sinden je ove godine već osvojila broncu na Europskom prvenstvu u kategoriji do 73 kilograma, a iza sebe ima i svjetsko srebro iz 2023. te svjetsku broncu iz 2022. godine.

Zanimljivo, upravo su se Jelić i Britanka našle na postolju Svjetskog prvenstva 2023. godine: Britanka je tada osvojila srebro, dok je hrvatska olimpijska pobjednica uzela broncu.

Ovoga puta u Hamburgu redoslijed je bio drukčiji – zlato je završilo oko vrata Matee Jelić.

Još jedan veliki rezultat za olimpijsku pobjednicu

Za Jelić je ovo novi vrijedan rezultat u sezoni 2026. Kninjanka, koja je Hrvatskoj donijela olimpijsko zlato u Tokiju, u karijeri već ima medalje s najvećih svjetskih natjecanja. World Taekwondo u njezinoj statistici bilježi olimpijsko zlato, svjetsku broncu te čak sedam medalja iz serije World Taekwondo Grand Prix.

U Hamburgu je još jednom pokazala da i dalje pripada međunarodnom vrhu.

Šapina srebrni, Krpan također na postolju

Odličan vikend imali su i ostali hrvatski predstavnici.

Ivan Šapina, još jedan olimpijac splitskog Marjana, osvojio je srebro u kategoriji iznad 87 kilograma. U finalu ga je zaustavio Abolfazl Abbasipouya. Hrvatska je imala srebrnog predstavnika i u kategoriji do 87 kilograma, gdje je Vito Krpan završio iza Grka Vasileiosa Tholiotisa, dok je Ozana Radić osvojila broncu do 53 kilograma.

Ipak, jedino hrvatsko seniorsko zlato na German Openu u Hamburgu pripalo je Matei Jelić.

A do njega je došla na najbolji mogući način – četiri borbe, četiri pobjede i trijumf protiv protivnice koja godinama osvaja medalje na najvećoj svjetskoj sceni.

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