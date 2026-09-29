Matea Jelić nastavila sjajan niz: U Poljskoj osvojila broncu nakon pobjede nad osvajačicom svjetske medalje

Olimpijska pobjednica Matea Jelić nastavila je s odličnim nastupima. Članica splitskog Marjana osvojila je brončanu medalju na jakom turniru u Poljskoj u kategoriji do 73 kilograma.

Jelić je natjecanje otvorila pobjedom protiv Ukrajinke Renate Podolian, koju je svladala s 2:0 u rundama.

U drugoj borbi čekao ju je još zahtjevniji izazov. S druge strane bila je prva nositeljica turnira, Španjolka Belen Moreno, aktualna osvajačica brončane medalje sa Svjetskog prvenstva. Ni ona nije uspjela zaustaviti hrvatsku olimpijsku pobjednicu – Jelić je ponovno slavila s 2:0 i izborila plasman u polufinale.

Tamo se susrela s Turkinjom Sude Uzuncavdar, dvostrukom svjetskom i četverostrukom europskom prvakinjom. Uzuncavdar je bila uspješnija te je kasnije otišla do kraja i osvojila zlato.

Jelić je tako nastup u Poljskoj završila s brončanom medaljom, potvrdivši nastavak vrlo dobre forme.