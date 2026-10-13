Matea Jelić i Josip Bilić Pavlinović osvojili zlata, čak devet mladih nada izborilo Europsko prvenstvo

Taekwondo klub Marjan odradio je još jedan vikend s tri fronta istovremeno, grand prix Pariz, Montenegro open u Podgorici te Čigra open u Zagrebu.

Na G1 turniru u Crnoj gori zlatne medalje osvojili su Matea Jelić i Josip Bilić Pavlinović. Još jednom je odlična bila olimpijska pobjednica Matea Jelić koja je u prvom kolu pobijedila Ruskinju Karepovu, u polufinalu Britanku Rebeccu Sinden, vlasnicu čak sedam svjetskih i europskih odličja dok je u finalu slavila i treći put s 2:0 protiv Caicedo Quinonez. Jelić je bez izgubljene runde stigla do treće medalje u zadnjih mjesec dana. Izvrstan je bio i Josip Bilić Pavlinović, seniorski reprezentativac Hrvatske koji je osvojio zlato u kategoriji do 87 kilograma. Marija Uglešić je nakon pobjede nad Njemicom zaustavljena od Britanke Roberts.

U Zagrebu je paralelno održan treći kriterijski turnir za reprezentaciju za nastup na europskom prvenstvu. U poretku kadeta i kadetkinja Marjan je osvojio prvo mjesto uz šest pojedinačnih medalja. Nakon tri kriterijska turnira za reprezentaciju održana u Bjelovaru, Dugom selu i Zagrebu Marjan je osigurao čak devet od 20 mogućih mjesta u reprezentaciji Hrvatske. Prvoplasirani u poretku su Ema Bikić, Karmen Eraković, Dobrila Šiško, Ela Rajčić, Marcela Paić, Marko Magazinović, Ante Jelović, Toma Bulaja i Karlo Jurko.

U Parizu je održan grand prix turnir koji je bio iznimno važan i zbog bodova na plasman na finalni grand prix. Od Marjanovaca nastupili su Magdalena Matić, Mila Mastelić, Nika Karabatić, Leon Hrgota, Ivan Šapina i Paško Božić, ali su ostali bez osvojenog odličja.