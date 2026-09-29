Matea Jelić do bronce na jakom turniru u Poljskoj

Izvrsnu formu nastavila je olimpijska pobjednica Matea Jelić i na jakom turniru u Poljskoj.

U kategoriji do 73 kilograma Matea je u prvom kolu slavila protiv Ukrajinke Renate Podolian 2:0 u rundama da bi u drugoj borbi slavila i protiv prve nositeljice, Španjolke Belen Moreno koja je aktualna osvajačica brončane medalje sa svjetskog prvenstva.

Članica Marjana je pobijedila s 2:0 u rundama i otišla u polufinale turnira. Turkinja Sude Uzuncavdar, dvostruka svjetska i četverostruka europska prvakinja bila je bolja i na koncu osvojila zlato dok je Matei Jelić pripala brončana medalja.