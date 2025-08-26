Matea Dorčić odala počast poginulim partizanima

Polaganjem vijenaca jutros je u Vinkovačkoj ulici na Plokitama obilježena 84. obljetnica formiranja i strijeljanja Prvog splitskog i solinskog partizanskog odreda.

Vijence su položili predstavnici Grada Splita, Udruge antifašista i antifašističkih boraca, Veterana Domovinskog rata i antifašista te gradski vijećnici.

– Okupili smo se kako bismo odali počast splitskoj i solinskoj mladosti koja je odlučila stati u obranu svoje slobode, svoga grada i svojih obitelji. Splitska mladost, stradala prije 84 godine, neka bude trajno upisana u memoriju grada – poručila je dogradonačelnica Matea Dorčić.

Tomislav Bogović, predstavnik Udruge antifašista i antifašističkih boraca, podsjetio je na tragične događaje iz 1941. godine te naglasio kako je dužnost svih čuvati uspomenu na mlade ljude koji su, bez oružja i bezrezervno, stali u obranu slobode.