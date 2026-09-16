Mate Rimac ponovno slobodan

O ljubavnom životu jednog od najpoznatijih hrvatskih poduzetnika Mate Rimca posljednjih se mjeseci mnogo pisalo. Početkom godine krenula su šuškanja da je 38-godišnji Rimac u vezi s deset godina mlađom ekonomisticom Barbarom Kotarski, no svoju navodnu romansu nikada nisu javno potvrdili niti komentirali.

Sada Net.hr, pozivajući se na izvor blizak paru, piše da je njihovoj ljubavi navodno došao kraj. Novinari su kontaktirali i Barbaru, no ona prekid nije željela komentirati.

Glasine o njihovoj vezi počele su se širiti početkom godine nakon što su zajedno viđeni na svečanom koncertu "Glazbeni te zove" u zagrebačkom HNK-u, organiziranom povodom 200. obljetnice Hrvatskog glazbenog zavoda.

Njihov zajednički dolazak odmah je privukao pozornost, a posebno detalj koji nije prošao nezapaženo – Mate i Barbara tijekom večeri držali su se za ruke, čime su dodatno potaknuli nagađanja da među njima postoji nešto više od prijateljstva.

Barbara se nakon toga pojavljivala uz Matu i u drugim prilikama, no oboje su privatni život nastavili držati podalje od javnosti.

Kako smo ranije pisali, Barbara Kotarski diplomirana je ekonomistica, a javnosti je prije glasina o vezi s Rimcem bila gotovo potpuno nepoznata. Pažnju je privukla upravo nakon njihovih zajedničkih pojavljivanja, dok ni ona ni Rimac nisu željeli službeno potvrditi prirodu svog odnosa.

Podsjetimo, Mate Rimac iza sebe ima brak s Katarinom Lovrić, svojom dugogodišnjom partnericom koju je poznavao još iz srednjoškolskih dana. Vjenčali su se 2021. godine, a vijest o njihovu razvodu u javnost je dospjela 2024. godine.