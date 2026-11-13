Mate Rimac objavio kraj proizvodnje Nevere, otkrio koliko ih je zapravo proizvedeno

Mate Rimac na Instagramu je najavio kraj proizvodnje slavne Nevere. Posljednji primjerci hrvatskog električnog hiperautomobila trebali bi biti dovršeni do kraja godine.

Umjesto prvotno planiranih 150 standardnih Nevera, proizveden je 51 primjerak, uz još 20 snažnijih Nevera R. Projekt koji je počeo 2017. tako završava sa ukupno 71 proizvedenim automobilom, piše Net.hr.

Nevera je tijekom godina privukla pozornost i rekordima i neobičnim situacijama. Na Jadranskoj magistrali kod Dubrovnika snimljena je kako vozi 232 kilometra na sat na dijelu ceste gdje je ograničenje 90, a snimka je završila na internetu i rezultirala policijskom prijavom.

Problema s Neverom imao je i svjetski prvak Formule 1 Nico Rosberg, koji u Monaku nije uspio otpustiti parkirnu kočnicu pa je automobil vrijedan dva milijuna eura ostavio uz cestu i otišao drugim automobilom. Hrvatski hiperautomobil privukao je pozornost i holivudskog glumca Willa Smitha.

Od C_Two do svjetskih rekorda

Priča je počela prije osam godina, kada je na ženevskom autosalonu prvi put predstavljen C_Two. Tri godine poslije automobil je dobio ime Nevera, četiri elektromotora i gotovo dvije tisuće konjskih snaga, a do 100 kilometara na sat ubrzava za manje od dvije sekunde.

Nevera je potom rušila rekorde diljem svijeta. U jednom je danu postavila 23 svjetska rekorda, a u vožnji unatrag dosegnula gotovo 276 kilometara na sat. Još snažnija Nevera R postavila je dodatna 24 rekorda i razvila brzinu veću od 431 kilometar na sat.

Rimac tvrdi da je projekt, unatoč manjem broju proizvedenih primjeraka od prvotnog plana, bio velik uspjeh.

"Iako smo planirali 150, mislim da je to što smo postigli prilično velik uspjeh - riječ je o najprodavanijem električnom hiperautomobilu na svijetu. Bez njega danas ne bi bilo tvrtke Rimac, ne bi bilo ni ove tvornice", rekao je.

Projekt vrijedan oko 150 milijuna eura

Standardna Nevera stajala je oko dva milijuna eura, dok je Nevera R bila oko 300 tisuća eura skuplja. Sam razvoj projekta, prema Rimčevim riječima, stajao je približno 150 milijuna eura.

Koliko je tvrtka zaradila upravo na Neveri nije poznato, no Bugatti Rimac prošle je godine ostvario 391 milijun eura prihoda i 114,5 milijuna eura neto dobiti, što uključuje i poslovanje Bugattija.

Automobilski novinar Neven Novak smatra da je Nevera hrvatskoj automobilskoj industriji donijela veliku međunarodnu prepoznatljivost.

"Trenutno je sigurno jedini električni hyper car koji je digao veliku buku i u cijelom svijetu pobudio jako dobre recenzije i jako dobru priču oko tog automobila tako da će vjerojatno i kroz povijest ostat zapamćena kao prvi električni hyper car", rekao je Neven Novak, stručnjak za automobile.

Posljednjih deset primjeraka Nevere R trebalo bi biti isporučeno do kraja godine, a zasad nije poznato hoće li automobil koji je Hrvatsku upisao među proizvođače najbržih automobila na svijetu dobiti nasljednika.